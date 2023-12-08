شرطة أبوظبي تطلق نسختها السادسة لحملة «شتاؤنا آمن وممتع»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، النسخة السادسة لحملة «شتاؤنا آمن وممتع» بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتهدف إلى تعزيز التوعية المجتمعية الأمنية، وحث الجمهور على الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية خلال فصل الشتاء، من أجل سلامتهم وسلامة الجميع.

وتركز الحملة على تثقيف وتوعية الجمهور بأهمية التعاون مع الشرطة لجعل شتائنا آمناً وممتعاً، والابتعاد عن السلوكيات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، وتدعو أولياء الأمور إلى مضاعفة الرقابة على الأبناء خلال فترة الإجازة الشتوية وعدم الانشغال عنهم وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية مثل الابتزاز والتنمر والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تركز على تعزيز الأمن والأمان في المناطق البرية والمحافظة على سلامة مرتاديها، والابتعاد عن السلوكيات السلبية الخطرة، وتوعية الأبناء وحثهم على الالتزام بالقواعد المرورية والتقيد بالتدابير الوقائية لقيادة الدراجات النارية والتعاون في تعزيز الجهود الرامية إلى توفير السلامة، وتركز أيضاً على حماية الشباب من مخاطر استخدامها تجنباً للحوادث المرورية الجسيمة التي تنتج عنها وفيات وإصابات خطرة، وتحذيرهم من عدم استخدام الدراجات النارية بصورة سلبية أو القيام بأعمال استعراضية قد تتسبب في إزعاج الآخرين.

وتناشد الحملة مستخدمي الدراجات الهوائية بضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة لها، وفي المتنزهات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة بالمركبات، وعدم السير عكس الاتجاه، وارتداء خوذة الرأس واستخدام أغطية الحماية للذراعين والركبتين.

وتوعي الأسر بالالتزام بالاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني السكنية والمراقبة الدائمة عند اقترابهم من النوافذ، إلى جانب تحذيرهم من مخاطر التدفئة بالحطب والفحم داخل المنزل دون مراعاة تدابير السلامة، والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل والاختناقات.

وتدعو شرطة أبوظبي من خلال الحملة الجمهور إلى تأمين الممتلكات الخاصة وعدم إهمالها، واستخدام التقنيات الأمنية الحديثة مثل كاميرات المراقبة، منعاً من تعرضها للسرقة من قبل ضعاف النفوس.

وتخصص الحملة جانباً من التوعية بالتركيز على حماية الأسرة وأبنائها من مخاطر المحتالين عند استخدام الألعاب الإلكترونية والحذر عند الاشتراك أو شراء الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت وعدم الإفصاح عن تفاصيل بيانات البطاقة الائتمانية حفاظاً على سريتها، والشراء عبر المواقع الموثوقة التي تطبق ضوابط آمنة.

وتتنوع وسائل التوعية الإعلامية في الحملة وتشمل منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مختلفة، لنشر الأخبار الصحفية، واللقاءات التلفزيونية والإذاعية وتتضمن رسائل مرئية وصوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات تثقيفية، بالإضافة إلى عقد مجالس مجتمعية تستضيف خبراء ومختصين.

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