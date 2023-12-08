المجلس الوطني الاتحادي يناقش الثلاثاء المقبل مشاركة المواطنين بالقطاع الصحي

المصدر: وام

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الموافق 12ديسمبر الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي".

وسيناقش المجلس الموضوع ضمن محاور؛ سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.

كما يطلع المجلس على 53 مرسوما بقانون اتحادي صادر، ويصادق على مضبطة الجلسة الثانية التي عقدت يوم 28 نوفمبر الماضي.

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