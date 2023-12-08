سيف بن زايد يكرّم داعمي صندوق الفرج

المصدر: وام

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كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين لدعمه لصندوق الفرج حيث تسلم الميدالية والشهادة نيابة عن سموه، الشيخ زايد بن محمد بن طحنون آل نهيان.

كما كرَّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الداعمين لصندوق الفرج من مختلف المؤسسات والقطاعات والأفراد، وذلك في حفل أقيم في مدينة إكسبو دبي مقر انعقاد مؤتمر الأطراف “COP28”.

ومنح سموه ميدالية خدمة المجتمع وشهادات التقدير للمكرمين، تقديراً لجهودهم ومبادراتهم الإنسانية، التي أسهمت في الإفراج عن عدد من النزلاء، وإدخال البهجة والسرور في نفوس أسرهم.

وأعرب سموه عن شكره للجميع تقديراً لمواطنتهم الإيجابية، التي تسهم في نجاح مسيرة الصندوق، وتحقق أهدافه في تقديم المساعدات الإنسانية للنزلاء، وترسخ قيم التآخي والتراحم والتسامح، وتعزز روح التعاون والتكافل المجتمعي.

وتابع سموه والحضور عرضاً مرئياً يستعرض جانباً من منجزات صندوق الفرج، ودوره المجتمعي في مساعدة المعسرين مالياً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة.

حضر الحفل، عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وسعادة خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، وأعضاء مجلس الإدارة، والمكرمون وممثلو الشركاء وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وشمل التكريم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، كما تم تكريم معالي حمد سهيل الخييلي، ومعالي مبارك راشد المنصوري، وبنك دبي الإسلامي، وأبناء غانم بن حمودة الظاهري، وسعادة فرج بن حمودة الظاهري، وتسلمها نيابة عنهم سعادة خالد غانم بن حمودة الظاهري.

كما تم تكريم سعادة سعيد عبدالكريم الفهيم، وسعادة عبدالجليل عبدالرحمن البلوكي، وسعادة حمد سلطان الدرمكي، وعائلة المغفور لها عوشة خلف العتيبة، وسعادة هلال مبارك المنصوري، وسعادة سلطان سعيد السويدي، وسعادة محمد علي الأنصاري ممثلاً عن الأنصاري للصرافة، وهيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة الرستماني، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وشركة "إنترناشيونال فود ستف"، وشركة "الناصر القابضة".

الجدير بالذكر أن نتائج المبادرات الإنسانية لصندوق الفرج في عام 2022 استفاد منها 2026 أسرة، وبلغ عدد النزلاء والمعسرين الذين تم الإفراج عنهم، 4645 شخصا فيما بلغت إجمالي المبالغ المالية 71.511.420 مليون درهم.

سيف بن زايد: بدعمهم السخي لصندوق الفرج بأكثر من 71 مليون درهم، كانوا شعاع أملٍ أضاء حياة 2026 أسرة ، وأسهم بالإفراج عن 4645 شخص من النزلاء والمعسرين خلال السنة الماضية، مانحين إياهم فرصةً لعودةٍ كريمة إلى أسرهم ومجتمعاتهم. حفظ الله الإمارات وأهلها.. وطناً يفيض بالخير والإنسانية. pic.twitter.com/vOb9RWndMr — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 8, 2023

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