«اينوك» تفتتح أول محطة وقود متكاملة في المنطقة تشمل الهيدروجين الأخضر

المصدر: البيان

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تماشياً مع الالتزام بترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للاستدامة والتحول الأخضر؛ افتتح معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اينوك، أول محطة هيدروجين أخضر للمجموعة وذلك ضمن محطة اينوك للخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي، بحضور أعضاء مجلس إدارة مجموعة اينوك، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتعد محطة الخدمة المستقبلية حالياً المحطة الوحيدة في المنطقة التي توفر الوقود الهيدروجيني الأخضر والهيدروكربوني (البنزين والديزل) بالإضافة إلى محطات الشحن الكهربائي.

وتدعم محطة الهيدروجين الأخضر الجديدة، المشروع المشترك بين مجموعة اينوك وهيئة كهرباء ومياه دبي، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي يستقطب آلاف قادة المناخ العالميين.

ويمثل افتتاح محطة الهيدروجين الأخضر الجديدة خطوة بالغة الأهمية ترسّخ تعاون مجموعة اينوك مع هيئة كهرباء ومياه دبي لاستخدام الهيدروجين في التنقل ودعم مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030، بالإضافة إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات. وتتطلع دولة الإمارات إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنوياً بحلول عام 2031، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة قال معالي سعيد محمد الطاير: "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الاستدامة والتحوّل الأخضر. ويسعدنا التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة إينوك لتوفير الهيدروجين الأخضر الذي تنتجه الهيئة من المحطة التجريبية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، لاستخدامه كوقود، حيث يدعم هذا المشروع التزام دبي الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة التغير المناخي، كما يسهم في تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050."

ومن جهته، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "في إطار شراكتنا المستمرة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، تفخر اينوك بالكشف عن أول محطة للتزويد بالوقود الهيدروجيني الأخضر، إذ يعتبر الهيدروجين بديلاً ممتازاً لمصادر الطاقة التقليدية وعاملاً مهماً في مساعي دبي، ودولة الإمارات عموماً، لإرساء أسس الاقتصاد الأخضر. وانطلاقاً من دورنا الرائد والمتكامل في مجال الطاقة، فإننا نسهم بدورٍ كبير في دعم التحوّل في قطاع الطاقة، ونواصل استكشاف الحلول التي من شأنها بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولا ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية الإنتاج. وبالإضافة إلى تقليل انبعاث غازات الدفيئة وتنويع مصادر الطاقة، يعمل الهيدروجين على زيادة نطاق قيادة المركبات. ولذلك، يعدّ من أنظف أشكال الطاقة مع عدم وجود انبعاثات.

تقع محطة التزويد بالوقود الهيدروجيني في محطة الخدمة المستقبلية في مدينة إكسبو دبي، والتي تستقبل آلاف المعنيين بقضايا التغير المناخي في مؤتمر الأطراف (كوب 28). وتستخدم هيئة كهرباء ومياه دبي تقنية تحليل الماء باستخدام غشاء تبادل البروتون (PEM) بقدرة 1.25 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمعدل 20 كيلوجرام في الساعة باستخدام الطاقة الشمسية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وستكون المحطة قادرة على تزويد ما يصل إلى 25 سيارة (سيارات خلايا الوقود) بسرعة شحن تصل إلى 7 دقائق تقريباً. كما يمكن دمج منشأة التوزيع التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة اينوك مع أي حلول رقمية مخصصة لإدارة الأساطيل. من ناحية أخرى، تتعاون مجموعة اينوك مع الفطيم للسيارات/تويوتا، الشريك الاستراتيجي للتنقل الإلكتروني في مؤتمر (كوب 28)، لاختبار أول محطات الهيدروجين الأخضر عالية السرعة الخاصة بها. وتقوم الفطيم للسيارات/تويوتا بتزويد مجموعة اينوك بأربع مركبات من طراز تويوتا ميراي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين لاختبارها واستخدامها خلال المؤتمر.

وأضاف الفلاسي: "يسعدنا التعاون مع الفطيم للسيارات/تويوتا لتسريع تحول الدولة في مجال التنقل الأخضر. ومن خلال هذه الشراكات، سنواصل دعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانتها كواحدة من أكبر منتجي الهيدروجين بحلول عام 2031".

وعلى غرار الطرق التقليدية للتزود بالوقود، يمكن إعادة تزويد سيارات خلايا وقود الهيدروجين بالوقود بسرعة وكفاءة في محطة الهيدروجين. وستوفر المحطة خيارات موثوقة وفعالة للتزود الثنائي بالوقود عند 350 و700 بار، والتي يمكن زيادتها لتلبية الطلب المتزايد مستقبلاً.

علاوة على ذلك، تتعاون مجموعة اينوك مع الجهات المحلية لتنفيذ القواعد والمعايير المعمول بها للتشغيل الآمن لأنظمة الهيدروجين بما يتماشى مع المعايير العالمية.

ومنذ افتتاحها في عام 2021، نالت محطة الخدمة المستقبلية إشادة واستحسان العديد من الهيئات العالمية والمحلية لما تتمتع به من تصميم مبتكر ومزايا استدامة. وقد حصلت على تصنيف LEED البلاتيني المرموق - وهو نظام معتمد دولياً لتقييم المباني من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء (USGBC) معروف بتركيزه القوي على الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك المياه وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وقد تجاوزت اينوك متطلبات التصنيف؛ حيث حصلت على 93 نقطة، مما يجعلها أول محطة خدمة في العالم تحصل على تصنيف LEED البلاتيني.

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