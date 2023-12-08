محمد القرقاوي: أبحاث شبابنا العربي تؤثر على مستقبل العالم

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نقل معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تحيات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى البروفيسور فاضل أديب من لبنان الفائز بجائزة «نوابغ العرب» في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال معاليه للبروفيسور فاضل أديب: بداية أبلغك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومباركته لكم بفوزكم بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.

وأضاف معاليه: كان لدينا آلاف المرشحين في هذا القطاع، وتم اختيارك للفوز بالجائزة بالأغلبية، ونحن فخورون بك وبعملك وأنت نموذج وقدوة لملايين الشباب في العالم العربي.

وقال معاليه مخاطباً البروفيسور فاضل أديب: على الرغم من صغر سنك فإن إنجازاتك كبيرة جداً، والعالم العربي فيه «خير وبركة، والبركة بالشباب مثلكم أنتم دائماً»، لافتاً إلى أن هدفنا بناء قدوات عبقرية من أمثالك، وهدفنا إلقاء الضوء عليكم وتعريف العالم بكم وتعريف الشباب في العالم العربي على أن لدينا شباباً وصلوا إلى العالمية، وأبحاثهم تؤثر على مستقبل العالم.

وقال البروفيسور فاضل أديب: أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأتشرف بالجائزة والتكريم من سموه واختياري للفوز بجائزة «نوابغ العرب» في مجال الهندسة والتكنولوجيا.

وعبر أديب عن سعادته بهذا الفوز، وقال: أنا سعيد بالتقدير وبهذه الجائزة، وهناك الكثير من الفضل إلى عائلتي الذين حفزوني ودعموني، وأنا جداً فرح بأن هذه الجائزة تقدر إنجازات العرب وتحفزنا على المثابرة في مختلف المجالات.

وأضاف: نحن كعرب يوجد لدينا علماء أثروا على مجرى العلم في العالم، وسنعيد مجد العلم لعالمنا العربي حتى نكون سباقين في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وفي المجالات كافة.

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