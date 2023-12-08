قائد الحرس الوطني يشهد تخريج «البرنامج التأسيسي للبحث والإنقاذ»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري قائد الحرس الوطني، حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في «البرنامج التأسيسي للبحث والإنقاذ في المناطق الحضرية»، في أكاديمية ربدان.

حضر الحفل في مقر الأكاديمية في أبوظبي جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان، وسالم سعيد السعيدي نائب رئيس أكاديمية ربدان، إلى جانب قادة وأكاديميين وباحثين متخصصين من كلا الطرفين.

وهنّأ اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، الخريجين، مؤكداً أهمية هذا البرنامج التخصُّصِي في صقل مهاراتهم، وتطوير قدراتهم لمواكبة التغيُّرات العالمية، وتلبية تطلُّعات القيادة الرشيدة، وتنفيذ مهام البحث والإنقاذ والدعم الإنساني، ليس فقط على مستوى الدولة، بل على مستوى المنطقة والعالم.

وثمّن دور أكاديمية ربدان في تقديم تجربة تدريبية فريدة، وتسخير كوادرها وخبراتها التدريبية والبحثية لدعم قدرات قيادة الحرس الوطني، ومساعيها الدائمة نحو التطوّر والريادة.

من جانبه، عبّر جيمس مورس، عن فخره بتخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج الاستثنائي، مُبارِكاً للخريجين هذا الإنجاز.

وأكّد مورس أن أكاديمية ربدان حرِصت على تقديم نموذج مُتفرد، يعكِسُ ما تتمتع به دولة الإمارات من سمعة وتقدير عالمي، من خلال الوصول بالكوادر إلى الاحترافية العالية، وتعزيز مهاراتهم ضمن أعلى مستويات التدريب والانضباط، بجانب الالتزام التام بالعمل، وفق أعلى البروتوكولات والمعايير العالمية.

وتضمن البرنامج، الذي استمر 13 أسبوعاً، مجموعة متنوعة من التمارين التي تُحاكي الواقِع، وسيناريوهات مُختلفة للتعامُل مع حالات الطوارئ والكوارِث الطبيعيَّة وإدارة المَخاطِر، بجانب تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ باحترافيةٍ عالية، وبِتضاريس مُختلفة وظُروف لا يُمكن التنبؤ بها.

ويأتي البرنامج في إطار رؤية مشتركة بين قيادة الحرس الوطني وأكاديمية ربدان، حيث عمل الطرفان على تصميم هذا البرنامج لبناء قُدرات وطنيّة مُتخصِّصة قادرة على حفظ الأرواح، وتقديم الدعم والإسناد، وقيادة الأحداث في حالات الطوارئ والكوارث باحترافية عالية، إلى جانب تعزيز قُدرات المشاركين في مهام البحث والإنقاذ الدولية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

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