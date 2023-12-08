87 % نسبة التصويت بانتخابات الدورة الثالثة لاستشاري الشارقة 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، صباح أمس، نتائج انتخابات الدورة الـ 3 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للعام 2023، وأسماء الفائزين الـ25 الذين خاضوا انتخابات المجلس من بين 192 مرشحاً ومرشحة لشغل نصف مقاعد المجلس بعد انتهاء فترة التصويت التي استمرت 3 أيام وفرز جميع الأصوات إلكترونياً.

وبلغت نسبة المشاركة على مستوى إمارة الشارقة 87% من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية التسعة المسجلين، فيما صوت 45167 ناخباً وناخبة من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية واحد وخمسين ألفاً وستمئة وسبعة وثلاثين ناخباً وناخبة، وقد كان التصويت بنسبة 59% للرجال مقابل 41% للنساء، كما كان الإقبال لافتاً على التصويت الإلكتروني مقابلة بالحضوري، إذ بلغ التصويت الإلكتروني 97%، فيما كان التصويت الحضوري بنسبة 3%.

وجرى التصويت إلكترونياً باستخدام الهوية الرقمية عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وحضورياً في مراكز التصويت المعتمدة التسعة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

وانعكس الوعي المتنامي لدى أبناء وبنات إمارة الشارقة بأهمية المشاركة في الانتخابات بعد تحقيق النتائج والمخرجات الإيجابية من الدورتين السابقتين، على زيادة الإقبال على التسجيل، وكذلك التصويت تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية المشاركة المجتمعية لاختيار أعضاء المجلس الاستشاري.

تهانٍ

ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي عهده ونوابه، بمناسبة ما حققته التجربة الوطنية الديمقراطية للإمارة من نجاح كبير تكلل بمشاركة نسبة قياسية من عدد الناخبين في هذه الدورة الثالثة لانتخابات المجلس الاستشاري لتشكل إنجازاً جديداً لإمارة الشارقة تضاف إلى سجل إنجازاتها النوعية.

وهنأت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جميع الفائزين في انتخابات الدورة الثالثة، مشيدة بجهود الناخبين والناخبات، وحرصهم على التسجيل والتصويت وليكون لهم الرأي الأول والأخير في اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس الاستشاري.

فائزون

وأعلن محمد حسن خلف عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رئيس اللجنة الإعلامية، أسماء الفائزين والاحتياط عن مدن ومناطق إمارة الشارقة وهي كالتالي:

مدينة الشارقة

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة الشارقة 25,622 مسجلاً، وعدد المصوتين 22105 ناخبين، ووصلت نسبة التصويت إلى 86%.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة الشارقة كل من:

• المركز الأول عبيد اسحاق عبد الله إسماعيل المازمي بعدد أصوات 1327 صوتاً

• المركز الثاني محمد عبد الله إبراهيم حسن البلوشي بعدد أصوات 952 صوتاً

• المركز الثالث سلطان سعيد سلطان دلموك السويدي بعدد أصوات 864 صوتاً

• المركز الرابع راشد صالح يوسف أحمد الحمادي بعدد أصوات 723 صوتاً

• المركز الخامس حصل محمد صالح محمد عبد الله آل علي بعدد أصوات 705 أصوات

• المركز السادس حصل عيسى عبد الرحيم محمد محمود الزرعوني على 702 صوت •المركز السابع عامر محمد أحمد علي الزرعوني بعدد أصوات 679 صوتاً

• المركز الثامن محمد علي جابر صالح الحمادي بعدد أصوات 577 صوتاً

• المركز التاسع محمد علي حسين حمد المناعي بعدد أصوات 548 صوتاً

وفي قائمة الاحتياط لمدينة الشارقة:

• المركز الأول: نعيمة خميس غريب الناخي آل علي

• المركز الثاني: أحمد عبيد أحمد البح

• المركز الثالث: عائشة سالم أحمد بن سمنوه

• المركز الرابع: خالد علي صالح الملا الياسي

• المركز الخامس: إسماعيل كامل إسماعيل إبراهيم البريمي

• المركز السادس: عبد الرحمن علي عبد الله بن درويش آل علي

• المركز السابع: محمد جمعة حمد محمد المشغوني

• المركز الثامن: ناصر أحمد عبد الرحمن عبد الله العبدولي

• المركز التاسع: ناصر مروان عبد الحميد محمد إسماعيل العسكر

الذيد

بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في مدينة الذيد 2210 مسجلين وعدد المصوتين 2021 ناخباً، ووصلت نسبة التصويت إلى 91%.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة الذيد:

• المركز الأول: راشد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبي بعدد أصوات 256 صوتاً

• المركز الثاني: سعيد مطر مسعود بن حامد الطنيجي بعدد أصوات 179

• المركز الثالث: عبد الله طارش راشد عبدالله الكتبي بعدد أصوات 160

تضم قائمة الاحتياط عن مدينة الذيد:

• المركز الأول: راشد خليفة علي دلموك الكتبي

• المركز الثاني: محمد سالم سعيد بن فتير الطنيجي

• المركز الثالث: عوض راشد سعيد القابظي الطنيجي

خورفكان

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة خورفكان 9414 مسجلاً، وعدد المصوتين 8435 ووصلت نسبة التصويت إلى 90%.

فاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة خورفكان كل من:

• المركز الأول: حمد عبد الوهاب حسن القواضي الحمادي بعدد أصوات 1581

• المركز الثاني: جاسم محمد سعيد الهناوي النقبي بعدد أصوات 1237

• المركز الثالث: عبد الله علي أحمد البدوي الحوسني بعدد أصوات 888

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة خورفكان كل من:

• المركز الأول: فاطمة محمد عبد الله عبد الرحمن البلوشي

• المركز الثاني: طالب حسن محمد عبد الله الدرمكي

• المركز الثالث: محمد أحمد علي اليوحه النقبي

كلباء

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة كلباء 6515 عضواً، وعدد المصوتين 5394 عضواً، ووصلت نسبة التصويت إلى 83%.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة كلباء:

المركز الأول: طارق مراد ميرزا بركت البلوشي بعدد أصوات 1052

المركز الثاني: يوسف محمد علي يوسف المزروعي بعدد أصوات 863

المركز الثالث: أحمد عبيد يوسف العواسيه الزعابي بعدد أصوات 813

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة كلباء كلاً من:

• المركز الأول: خالد سيف مطر عبد الله الزعابي

• المركز الثاني: خلفان جمعة محمد بالحاج المراشده

• المركز الثالث: سعيد حميد سيف سعيد القايدي

دبا الحصن

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة دبا الحصن 3781 عضواً، وعدد المصوتين 3475 ووصلت نسبة التصويت إلى 92%.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة دبا الحصن كل من:

• المركز الأول: محمد أحمد حسن العلوي الظهوري بعدد أصوات 534

• المركز الثاني: حميد عبيد علي حميد الحمودي بعدد أصوات 427

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة دبا الحصن كلاً من:

• المركز الأول: سيف علي أحمد الطليع الظهوري

• المركز الثاني: محمد محمد عبيد محمد المهلبي

الحمرية

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة الحمرية 445 مسجلاً، وعدد المصوتين 402 ووصلت نسبة التصويت إلى 90%.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة الحمرية راشد غانم عبيد خلفان الشامسي بعدد أصوات 156.

الاحتياط عن منطقة الحمرية: أحمد سعيد حميد سعيد المهيري

البطائح

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة البطائح 774 مسجلاً، وعدد الأصوات 715 مصوتاً، فيما وصلت نسبة التصويت إلى 92%.

وفاز عن منطقة البطائح: محمد علي مبارك بن سلم الكتبي بعدد أصوات 208

وضمن الاحتياط عن منطقة البطائح: علي سالم محمد بن شنة الكتبي

مليحة

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة مليحة 1330 مسجلاً، وعدد المصوتين 1226 ووصلت نسبة التصويت إلى 92%.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة مليحة أحمد سالم عوض حميدي الكتبي بعدد أصوات 377.

الاحتياط عن منطقة مليحة: عبد الله سعيد حارب بالعجيد الكتبي

المدام

بلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في منطقة المدام 1546 عضواً، وعدد المصوتين 1394 ووصلت نسبة التصويت إلى 90%.

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة المدام:

• المركز الأول: عبد الله راشد عبد الله معدن الكتبي بعدد أصوات 236

• المركز الثاني: سالم محمد سعيد الراشدي بعدد أصوات 197

وضمت قائمة الاحتياط عن منطقة المدام كلاً من:

• المركز الأول: خليفة سويدان مصبح المتفيج الكتبي

• المركز الثاني: حمد راشد سعيد بالعامري الكتبي

مراحل

وتضمنت الدورة الثالثة لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عدداً من المراحل المهمة والناجحة، كان آخرها مرحلة التصويت التي تواصلت على مدى 3 أيام من الخامس وحتى السابع من الشهر الجاري، والتي شهدت مشاركة لافتة من قبل المواطنين من الناخبين والناخبات لاختيار من يمثلهم في عضوية نصف مقاعد المجلس الاستشاري الخمسة وعشرين مقعداً الموزعين على الدوائر الانتخابية التسع لإمارة الشارقة.

وقال المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار: إن انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تجسد حرص صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، على إتاحة المشاركة الوطنية للمواطنين والمواطنات في صنع القرار، وتمكين المجلس الاستشاري من أداء مهامه وتحقيق أهدافه، وترسيخ مبدأ الشورى كنهج عام لا ينفك عن رؤية سموه.

وأضاف: إن المجلس الاستشاري وفق هذه الموجهات والإنجازات على امتداد تاريخه منذ إنشائه في العام 1999 يجسد علامة فارقة في تاريخ إمارة الشارقة، ومعلماً بارزاً في مسار العمل العام في الإمارة وسلطة داعمة ومرشدة ومساندة للمؤسسة التنفيذية.

حرص

ولفت بن نصار إلى حرص اللجنة العليا للانتخابات وجميع اللجان الفرعية المنبثقة منها على تنظيم المسار الانتخابي منذ بدايته في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر، وفق أعلى المعايير لتعزيز إشراك المواطنين في برنامج العمل الوطني، والذي يكرس المبادئ العليا التي ترتكز على سيادة القانون وقيم الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وسرية التصويت، تمكيناً للمواطنين من المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

هذا ومن المقرر أن تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون يخصص لها يوما 8 و9 ديسمبر، فيما يكون رد اللجنة العليا على الطعون بتاريخ 10 ديسمبر، ويجري اعتماد القائمة النهائية للفائزين بتاريخ 11 ديسمبر.

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