مسؤول روسي: التعاون الدولي ضروري لتحقيق أهداف المناخ العالمية

المصدر: دبي - وام

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أعرب فلاديمير إليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها المتميز لـ «COP28»، مسلطاً الضوء على كفاءة إدارة الحدث ومحتواه الموضوعي.

واستعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش الحدث العالمي المشاركة الفاعلة لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية في المؤتمر، مشيراً إلى القبول المتزايد لبعض المقترحات الروسية، لا سيما المبادرة التي تدعو إلى زيادة استخدام الطاقة النووية.

كما سلط إليتشيف الضوء على الخطوات الكبيرة التي اتخذتها روسيا نحو التخفيف من آثار تغير المناخ والاستدامة، مؤكداً مجدداً على استراتيجية بلاده للتنمية منخفضة الانبعاثات على المدى الطويل وهدفها الوطني المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ولفت إلى الجهود الجارية لتحسين كفاءة الطاقة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، مستشهداً ببرنامج الدولة لترشيد ورفع كفاءة الطاقة.

وختم إليتشيف تصريحه بالقول: «في حين تتحمل كل دولة مسؤولية وضع مسارها الوطني الخاص لتحقيق التوازن العالمي في الانبعاثات والامتصاص، فإننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن التعاون الدولي ضروري لتحقيق أهداف المناخ العالمية والوطنية بنجاح».

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