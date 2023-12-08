عبدالله المري يتفقد مبادرات شرطة دبي الصديقة للبيئة في «COP28»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة، في مؤتمر COP28، واطلع خلال جولته على أحدث المشاريع والمبادرات الصديقة للبيئة، مؤكداً حرص شرطة دبي على تبني مشاريع ومبادرات من شأنها الخروج بنتائج نوعية لحماية كوكبنا من خطر التغيّر المناخي، وفق الرؤية الاستشرافية والاستراتيجية للقيادة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن مشاركة شرطة دبي بمنصة تعرض 12 مشروعاً بيئياً تؤكد نهجها الهادف والتزامها للمساهمة في حماية البيئة.

ونوه بجهود فرق العمل وحرصها على إبراز إنجازات شرطة دبي في أحد أهم المؤتمرات العالمية بشأن البيئة الحضرية وتغير المناخ، مؤكداً أن هذه الأحداث تعزز السمعة الدولية والمكانة الرائدة لدبي خصوصاً والإمارات عموماً.

واطلع معاليه على زوق شرطة دبي الذكي «هداد»، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة والأول في العالم في بعض خصائصه، حيث يتمثل المشروع في صناعة زورق أمني ذكي بكوادر شابة إماراتية، يعمل بالطاقة النظيفة.

ويتميز الزورق بخاصية التحكم الذاتي، والرقابة الذاتية، والتحكم عن بعد، إضافة إلى الدور البيئي، حيث يسهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بقدر 5170 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

«ميراي» الهيدروجينية

كما اطلع على دورية «ميراي» الهيدروجينية، وهي أول سيارة تسير بخلايا الوقود الهيدروجيني، ويكفيها 5 كيلوغرامات من الهيدروجين لتسير مسافة نحو 400 كيلومتر، ويصل مداها نحو 450 كيلومتراً. ويحركها محرك كهربائي تبلغ قدرته 114 كيلوواط «153 حصاناً»، والحد الأقصى لعزم الدوران يبلغ 335 نيوتن/ متر. وهي تسرع من الصفر إلى 100 كيلومتر/الساعة خلال 9,6 ثوان. كما تصل أقصى سرعة لها إلى 178 كيلومتراً في الساعة.

وتتميز السيارة بأنها تخزن الهيدروجين في خزانين، كل منهما يتسع لـ2,5 كيلوغرام هيدروجين تحت ضغط يبلغ 700 بار «ضغط جوي» ويبلغ حجم خلايا الوقود نحو 37 لتراً، وتبلغ قدرتها 3,1 كيلوواط / لتر من حجم خلايا الوقود.

واطلع أيضاً على سيارة «هامر» الكهربائية GMC HUMMER EV، التي تتميز بنطاق قوة عزم تبلغ 15 ألفاً و592 نيوتن/‏‏‏متر، تنتجه المحركات الكهربائية الثلاثة في السيارة الجديدة، مما يضمن للسيارة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون ثلاث ثوانٍ فقط، وتم تجهيزها بحزمتي بطاريات بسعة 210 كيلوواط/ ساعة مع مدى سير يصل إلى 520 كلم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز