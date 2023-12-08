وزراء ومسؤولون دوليون: إنجازات «COP28» في أسبوعه الأول تدشّن مرحلة جديدة في تاريخ العمل المناخي

المصدر: دبي - وام

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أكد وزراء ومسؤولون دوليون أن إنجازات ونجاحات الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف «COP28» تدشن مرحلة جديدة في تاريخ العمل المناخي بقيادة وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزراء والمسؤولون على هامش فعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ «COP 28»، أن المؤتمر نجح في تدشين حقبة جديدة للعمل المناخي العالمي، في ضوء ما تم الإعلان عنه من تعهدات ومساهمات ومبادرات جديدة.

ونجح مؤتمر الأطراف «COP 28» في أيامه الـ 5 الأولى في جمع تعهدات بأكثر من 83 مليار دولار، إضافة إلى 11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق وإشادة عالمية من مختلف الدول والأطراف والجهات المشاركة.

كما شهد إطلاق مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة، إلى جانب إعلانات بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات، إلى جانب التوصل إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 726 مليون دولار.

وأكد حمزة يوسف رئيس وزراء اسكتلندا، أن إنجازات مؤتمر «COP 28»، في أيامه الأولى تساهم في تحقيق المساعي العالمية الهادفة لمجابهة تداعيات وتبعات التغير المناخي، لا سيما مع التوصل إلى اتفاق حول تفعيل الصندوق العالمي للمناخ.

وأشار يوسف إلى ضرورة التركيز في الوقت الحالي على كيفية تعبئة الصندوق العالمي للمناخ بمشاركة مختلف دول العالم، وضمان توزيع الأموال التي ستخصص للصندوق بشكل عادل ومنصف للجميع بحيث لا يضيف إلى عبء الديون الذي تواجهه العديد من الدول في الجنوب العالمي.

ومن جانبها، أكدت سيغريد كاغ، وزيرة المالية الهولندية، أهمية دور «COP 28»، في تأمين التمويلات الضرورية واللازمة لمشاريع المناخ بهدف الانتقال من مرحلة ملايين الدولارات إلى نادي التريليونات.

تميز

ومن جانبه، أكد أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، أن «COP 28»، منذ انطلاقه شهد العديد من الإعلانات المهمة في تعزيز جهود العمل المناخي، مشيراً إلى أن رئاسة «COP 28» ممثلة في معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قامت بجهود مميزة في جمعنا جميعاً معاً على طاولة واحدة.

وأوضح أن مؤتمر الأطراف تم خلاله الإعلان عن صندوق «ألتيرّا» الطموح للغاية وهو أكبر صندوق استثماري لتحفيز العمل المناخي العالمي.

وأشار رئيس البنك الدولي إلى أن المركز العالمي لتمويل المناخ الذي تم إطلاقه أيضا خلال الأسبوع الأول من «COP 28»، هو مركز تعليمي مركزي لتمويل المناخ، وهو مهم للغاية لتسريع عملية تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، حيث يهدف إلى معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، للمساعدة في جعل تمويل المناخ متاحاً وبتكلفة معقولة ومتاح الوصول إليها.

وفي سياق متصل، قال حسين محمد باش، وزير الزراعة في جمهورية تنزانيا المتحدة، إن الأيام الأولى من مؤتمر «COP28» شهدت وضوحاً في الرؤية ووضوحاً في التعهد والالتزام من قبل دول العالم المختلفة وذلك تحت قيادة وإشراف دولة الإمارات، وبما يعزز جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي.

وأشار باش إلى أن قيادة وحكومة دولة الإمارات هي الأكثر توجهاً نحو دفع عجلة العمل المناخي إلى الأمام، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى يتم طرح أجندة الدول المتقدمة على طاولة المناقشات في مؤتمر الأطراف، وهو ما كان مطلباً لسنوات طويلة بسبب معاناة الدول النامية من ممارسات الدول المتقدمة وذلك فيما يتعلق بالاحتباس الحراري والقضايا البيئية الأخرى.

وأكد ألبينو أكول أتاك وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جهورية جنوب السودان، أن إنجازات مؤتمر الأطراف خلال أيامه الأولى تساهم بشكل كبير في توحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول ملموسة وفعّالة لمعالجة تغير المناخ.

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