«طرق دبي» تكرّم 857 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في الأنشطة الإنسانية والخيرية

المصدر: دبي - البيان

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كرّم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات 857 متطوعاً ومتطوعة، شاركوا في المبادرات التطوعية والأنشطة الإنسانية والخيرية التي نظمتها وشاركت فيها الهيئة خلال عامي 2022 و2023، وذلك تزامناً مع يوم التطوع العالمي، الذي يصادف الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، وتخصيص عام 2023 كعام للاستدامة.

وشمل التكريم 10 موظفين من الأكثر تطوعاً، حيث شاركوا في أكثر من 18 مبادرة تطوعية خلال العام الجاري، وبلغت ساعات تطوعهم مجتمعين 1365 ساعة تطوعية.

جهود

وأثنى معاليه على الجهود التي بذلها المتطوعون خلال مشاركاتهم وحرصهم على إدخال البهجة والسرور في نفوس المستفيدين، وإثراء الفعاليات التي تنظمها الهيئة.

وحث معاليه المتطوعين على بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال مشاركاتهم في المبادرات والأعمال التطوعية الإنسانية والمجتمعية، سواء التي تنظمها الهيئة، أو التي تتم بالتنسيق والتعاون مع شركائها من الجهات والدوائر الحكومية والخاصة.

برنامج متكامل

من جانبها، أكدت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على تنفيذ العديد من الأعمال التطوعية والخيرية في الهيئة وتحقيق أهدافها.

وأضافت أن الهيئة وبالتزامن مع يوم التطوع العالمي، والذي حددته الأمم المتحدة، يوماً يقدم فيه الشكر للأشخاص الذين يكرسون وقتهم وجهدهم للخدمة التطوعية في كافة أرجاء العالم، ستطلق برنامجها المتكامل في العمل التطوعي للموظفين، في محاور أربعة تتعلق بالنقل، البيئة، التعليم، والأعمال الخيرية، حيث يمكن للراغبين التسجيل كمتطوعين عبر منصة في الهيئة، على أن يستكمل كل مشارك 10 ساعات تطوعية في كل مجال ليتم تكريمه بنهاية كل عام.

وأشارت المحرزي إلى أن الهيئة نظمت أيضاً في اليوم العالمي للتطوع، فعالية على شاطئ جبل علي، بالتنسيق مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، قامت خلالها بزراعة عدد من أشجار القرم «المانجروف» والتي تعتبر جزءاً حيوياً ومهماً من النظام البيئي الساحلي لدولة الإمارات، وتمتاز بفوائدها الكبيرة في حماية النظام البيئي.

وأفادت بأن الهيئة مستمرة، وطوال العام، في تنظيم العديد من المبادرات المجتمعية الإنسانية والمجتمعية التطوعية، والتي تستهدف من خلالها فئات المجتمع من السائقين والعمّال والأسر من ذوي الدخل المحدود وكبار السن والأيتام والأطفال المرضى ومستخدمي الطرقات بصورة عامة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركائها من الجهات والدوائر الحكومية والخاصة.

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