بلدية دبي تستعرض مشاريعها المبتكرة وخدماتها في قطاع البناء وتقنياته الحديثة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بلدية دبي مشاركتها في النسخة الـ«44» من معرض الخمسة الكبار العالمي، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استعرضت مجموعة من أبرز مشاريعها المبتكرة وخدماتها في قطاع البناء وتقنياته الحديثة.

وأكد داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي على أهمية معرض الخمسة الكبار كمنصة عالمية للتباحث ومناقشة أبرز تطورات قطاع صناعة البناء والتحديات العالمية فيه، وتعزيز التعاون الدولي الفعّال بما يمكن مستقبل البناء، ويخدم تطوره واستدامته ترسيخاً لرؤية وتوجهات حكومة دبي ودولة الإمارات نحو تحقيق الاستدامة الشاملة تزامناً مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28».

وقال الهاجري: «مشاركة بلدية دبي في معرض الخمسة الكبار العالمي مهمة ومثمرة وداعمة لخططنا الاستراتيجية في إنشاء منظومات بنائية متقدمة وجيومكانية رائدة وتطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً يعزز مكتسبات ومكانة إمارة دبي».

مشاريع

من جهتها قالت المهندسة مريم عبيد المهيري المديرة التنفيذية لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي إن البلدية استعرضت مشاريعها الرائدة في الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني وأنظمة البناء الحديثة ونمذجة معلومات البناء والتوأم الرقمي لدبي، مشيرة إلى أن بلدية دبي تعمل كجزء من خططها ونهجها على تبادل الخبرات والمعارف والتجارب المتعلقة بهذا المجال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم استراتيجيات ومبادرات حكومة دبي في مجال البناء والتشييد.

ورعت بلدية دبي بالشراكة مع المنظمين منصة ضمن المعرض خصصت لعرض أحدث تقنيات وأنظمة البناء المبتكرة واستقطاب الشركات العاملة لعرض منتجاتها، كما شارك عدد من خبراء ومهندسي التشييد والبناء في بلدية دبي ضمن ندوات وجلسات المعرض.

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