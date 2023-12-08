جمعية النهضة النسائية بدبي تستعرض تجارب مثمرة للتطوع

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي في مقرها أمس، ملتقى التطوع الرابع تحت شعار «معاً لتطوع مستدام»، بحضور الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان،، وناصر محمد الزعابي، المستشار بوزارة تنمية المجتمع، والدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات ومدير برنامج التطوع الصحي.

كما حضر الملتقى الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس جائزة بن حم التطوعية رئيس فريق «عونك يا وطن»، ونورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وخولة سعيد النابودة نائبة رئيسة الجمعية، والدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة، ومحمد أحمد اليماحي مدير الهلال الأحمر الإماراتي بدبي، والدكتور خبير خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية.

وحضر الملتقى أيضاً ممثلو العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة ونخبة من الفرق التطوعية على مستوى الدولة إضافة إلى المهتمين بالعمل التطوعي.

قيم إنسانية

وأكد الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي خلال كلمته بعنوان «كلمة إلهام التطوع» على قيم التطوع باعتبارها إنسانية بغض النظر عن الدين أو العرق، كما عكست كلمته قيمة الإلهام والشعور الإنساني بالتطوع، وحث على استدامة التطوع للأجيال الحالية والقادمة، وغرسه في نفوس الأجيال من خلال القدوة الحسنة.

واستعرض الملتقى تجارب مثمرة داعمة ومعززة لثقافة التطوع والاستفادة منها في منهجيات العمل التطوعي لترسيخ وتأصيل استدامته في نفوس الأجيال القادمة، وإشراك المتطوعين كصناع للتغيير باعتبارهم سند الاستدامة ومستقبلها الواعد.

برنامج

وتضمن برنامج الملتقى العديد من الفعاليات، استهلت بفيديو يستعرض رؤية الجمعية، وإنجازاتها ومبادراتها لدعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، تلته كلمة ألقتها مريم توكل مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالجمعية، سلطت فيها الضوء على أهداف ورؤية ورسالة الملتقى وإنجازاته خلال أربع دورات متتالية وأثره في ترسيخ وتأصيل قيم التطوع في المجتمع، والتأكيد على دور الإمارات، وجمعية النهضة النسائية في نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز التنمية المستدامة، باعتباره بوابة لاستثمار الذات والوقت، وحجر أساس لبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

جلسات وأوراق عمل

وتضمن الملتقى العديد من الجلسات وأوراق العمل من بينها جلسة بعنوان دور السياسات في استدامة التطوع التي استعرضها، المستشار ناصر الزعابي، دارت حول مرتكزات التطوع التي لخصها عبر محاور عدة أبرزها: تعزيز العمل التطوعي الذي يضم الجميع ويراعي تنوع الثقافات مع التركيز على تطبيق التشريعات والأنظمة والسياسات والبرامج التي أسهمت في تطوير العمل التطوعي في دولة الإمارات، مقدماً نظرة عامة حول سياسة التطوع وكيفية تطبيقها في الواقع المحلي.

زايد العطاء

وحول أهمية أثر مبادرة زايد العطاء، قدم الدكتور عادل العجمي، ورقة عمل بعنوان «مبادرة زايد العطاء نموذج للعمل الإنساني التطوعي والصحي»، ملقياً الضوء على برنامج ومنهجيات الإمارات للتطوع المجتمعي والصحي والتي لخصها في ثمانية محاور أبرزها إطلاق منصة الإمارات للعمل التطوعي والإنساني، فيما استعرضت ورقة العمل إنجازات القوة الناعمة للعمل التطوعي من خلال: موائد زايد للعطاء، ومستشفى زايد الإنساني الميداني، وأكاديمية الإمارات للتطوع والأكاديمية العربية للتطوع، وقوافل زايد الخير.

وتطرق صانع الأمل أحمد الفلاسي، خلال جلسته، إلى أهمية التجارب الميدانية للاقتداء بها وترسيخ ثقافة العمل التطوعي في نفوس الأجيال من خلال تجربة القيمة التي فاز من خلالها بلقب صانع الأمل العربي لعام 2020 وسفير الأمل العربي لعام 2021، حيث استعرض تجربة ثرية كمرجعية قيمة لدعم التطوع بما لها من مكاسب ومزايا أبرزها تأصيل قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة.

تكريم

وفي ختام الملتقى، كرمت «نسائية دبي» المشاركين في إنجاح فعالياته، وجهودهم البناءة في إعداد وطرح مجموعة قيمة من أوراق العمل والتجارب الملهمة، كما تم تكريم رعاة الملتقى وداعميه.

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