«أصدقاء مرضى السرطان» تكرّم شركاء وداعمي مبادرة «أكتوبر الوردي»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» في «بيت الحكمة» بالشارقة حفل تكريم مبادرة «أكتوبر الوردي» بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية والمبعوث الخاص لمسيرة فرسان القافلة الوردية، وسوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، احتفاءً بنجاح المبادرة وإنجازاتها، وتأكيداً على روح التعاون التي تعزز جهود الجمعية.

وكرمت الجمعية أكثر من 70 شريكاً وراعياً في أكثر من 20 قطاعاً ممن دعموا الحملة التي نظمتها الجمعية على مدار شهر كامل في جميع أرجاء الدولة.

وشملت تلك القطاعات الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، والتجزئة، والقطاع المصرفي والمالي، وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز، وغيرها، من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، تقديراً لجهودهم والتزامهم المشترك في تمكين المجتمع الإماراتي وتعزيز وعيه، ومده بالأدوات اللازمة لمكافحة سرطان الثدي والوقاية منه.

وقال الشيخ فاهم القاسمي خلال كلمته في الحفل: «جهودنا الجماعية وفحوص الكشف المبكر والاهتمام المجتمعي هما عوامل أساسية تُمهد الطريق نحو هزيمة هذا المرض، ومعاً سنصنع الفارق ونتقدم خطوة تلو أخرى نحو صناعة التغيير الإيجابي الذي نسعى لتحقيقه».

تحفيز

وقالت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «حفّزت الحملة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع لتوحيد الجهود المشتركة التي أثمرت بـ 515 فحص ماموغرام، و3679 فحصاً سريرياً لـ448 مواطنة ومواطناً و3746 مقيمة ومقيماً، وبتنظيم 111 نشاطاً في 105 مواقع في الدولة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز