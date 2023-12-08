الإمارات تتضامن وتعزي السعودية في سقوط طائرة بالظهران

المصدر: أبوظبي - وام

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أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، الشقيقة، وقدمت صادق تعازيها في حادث سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في الظهران، أسفر عن استشهاد طاقمها بالكامل.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، ولشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم. في الغضون، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أمس، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية المقاتلة من نوع «ف 15 إس.إيه»، واستشهاد طاقمها بالكامل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهراً، خلال قيام الطائرة بمهام تدريبية روتينية، داخل قاعدة «الملك عبدالعزيز» الجوية في الظهران.

وبيّن المالكي أن لجنة تحقيق باشرت مهامها، لمعرفة التفاصيل، والوقوف على أسباب الحادث، الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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