نهيان بن مبارك: التعليم الإماراتي خطا خطوات واسعة نحو العالمية واجتذب مناهج دولية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن التعليم الإماراتي خطا خطوات واسعة نحو العالمية، واستطاع اجتذاب العديد من المناهج التعليمية العالمية ذات التاريخ الطويل مثل المدرسة البريطانية والأمريكية وغيرها، وأخيراً يفسح المجال أمام المدرسة الإيطالية للمشاركة في ركب التعليم الوطني.

وأكد أن المجتمع الإماراتي المنفتح على الجميع، بما يتمتع به من تلاحم وتسامح وتعايش إنساني يسع الجميع، ويسمح لكافة الثقافات بأن تدلي بدلوها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضع التعليم ضمن أهم الأولويات الوطنية باعتباره المؤسس لأجيال المستقبل، ولذا فإن التعليم الإماراتي ينطلق إلى العالمية مستفيداً من كافة الخبرات الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك عقب مشاركة معاليه في افتتاح المدرسة الإيطالية الدولية بأبوظبي رسمياً بقص الشريط خلال حفل رسمي شاركت قيادات اتحادية ومحلية وتربوية، مما رمز إلى دمج المدرسة في المنظومة التعليمية للدولة، حيث أزاح معاليه الستار عن اللوح التذكاري الذي يرمز إلى الرؤية التعاونية لمستقبل أكثر إشراقاً وبيئة تعليمية مزدهرة والتي تسعى المدرسة الإيطالية الدولية إلى خلقها في مسيرتها التعليمية.

كما تجول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في المدرسة، حيث رحب بالطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وزار الفصول الدراسية، وأجرى حوارات سريعة مع الطلبة والمدرسين حول مناخ العمل بالمدرسة وطبيعة المناهج في إطار تفاعله مع الأجواء التعليمية بالمدرسة.

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