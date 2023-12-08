برنامج تدريبي لموظفي الفجيرة في «أكسفورد»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد الدكتور سليمان الكعبي، مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، الحرص على تحقيق مستويات عالية من التميز والريادة في عمل دوائر ومؤسسات الحكومة المحلية، والعمل وفق آلية تهدف إلى تطوير رأس المال البشري، من خلال برامج تدريبية متخصصة ترفع من كفاءة الموظف، وتعزز من الأداء المؤسسي لتحقيق الأفضل، للانتقال بمختلف الجهات المحلية إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز القائم على أسس ومعايير مبتكرة تعزز ريادة إمارة الفجيرة.

برنامج تدريبي

وأشار الكعبي إلى أن البرنامج ابتعث موظفين حكوميين إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، لحضور برنامج تدريبي لتطوير قادة المستقبل تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية في عصر الاضطرابات»، بهدف تعزيز مهاراتهم التي تمكنهم من معاصرة التغيرات الحالية والتوجهات المستقبلية، وذلك بالشراكة مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

وأوضح الدكتور سليمان الكعبي أن البرنامج مصمم لتطويـر قـادة المستقبل، ويهـدف إلى تزويـد المشاركين بالمهـارات والأدوات اللازمـة للتعامـل مـع التحديات والاضطرابـات فـي بيئـات العمل المعاصرة، كمـا يهـدف إلى تطويـر قـدرات القيـادة الاستراتيجية لـدى المشاركين مـن خـلال فهـم تأثير الاضطرابات على الأعمال وكيفية التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة في مثل هذه الظروف.

جلسات

ويتضمن البرنامج جلسات تركز على كفاءة القادة الاستراتيجية، كما تتضمن أيضاً جلسات تتناول موضوعات هامة حول التفكير الاستراتيجي، وقدرات اتخاذ القرارات المهمة للقادة، والاستراتيجيات فـي ظـل المخاطر والشكوك، واتخاذ قرارات فاعلـة حـول القيادة الذاتيـة مثـل بنـاء المرونة العاطفية ولغة الجسد القيادية.

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