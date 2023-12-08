عمار النعيمي: القيادة الرشيدة جعلت التعليم أهم ركائز مسيرة نهضة الدولة

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، جعلوا التعليم أهم ركائز مسيرة النهضة التنموية والرهان الحقيقي لدولة الإمارات في تحقيق تطلعاتها وطموحاتها التي لا تعرف المستحيل.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدفعة الـ 20 من جامعة الخليج الطبية، في مدينة ثومبي الطبية في الإمارة.

وتعد هذه الدفعة الأكبر في تاريخ الجامعة، حيث شملت تخريج 509 طلاب وطالبات ينتمون لـ 46 دولة في مختلف التخصصات الطبية، منهم 180 طالباً من كلية الطب، و76 من كلية طب الأسنان، و53 من الصيدلة، و129 من كلية العلوم الصحية، و53 من كلية التمريض، و18 من كلية إدارة الرعاية الصحية والاقتصاد.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالجهود الطيبة المباركة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل لمؤسسات التعليم العالي بما يواكب عصر المعرفة والتطورات العلمية المتلاحقة.

دعم كامل

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الجامعة وصلت إلى هذه المكانة المتميزة خلال وقت قصير بفضل الدعم الكامل والتام من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، والاهتمام الكبير الذي ظلت تجده من سموه وتهيئة البيئة المناسبة لأداء رسالتها والقيام بدورها على الوجه الأكمل.

وثمن مسيرة جامعة الخليج الطبية وما قدمته من أفواج علمية متسلحة بسلاح المعرفة والثقافة والقيم والتزامها بإتاحة الفرص للطلبة للنهل من بحار العلم والبحوث سعياً إلى إعداد جيل يتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية في المجالات الحيوية والطبية.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، عن خالص تهانيه للخريجين على إنجازاتهم المتميزة، مؤكداً أهمية التعلم المستمر باعتباره مفتاح التفوق في مسيرتهم المهنية، وحث الخريجين على تطبيق المعرفة المكتسبة من جامعة الخليج الطبية للمساهمة في بناء عالم أفضل. وخاطب سموه الخريجين الإماراتيين على وجه الخصوص، مشيداً بهم باعتبارهم مصدر فخر وإلهام للوطن، مؤكداً لهم دعمهم المستمر.

حضر حفل التخريج، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان.

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