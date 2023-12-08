«إقامة دبي» تستعرض أهمية الكادر البشري خلال ملتقى «أنتم الأهم»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ملتقى للكوادر الوظيفية والإدارية، تحت شعار «أنتم الأهم»، استعرضت خلاله أهمية الكادر البشري، ودوره في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات، ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية، حيث تضمن مجموعة من الأنشطة والمحتويات المرئية والقرارات، التي تحقق السعادة للموظفين.

واستعرض الملتقى تسجيلاً مرئياً بعنوان «بين الماضي والحاضر»، أظهر التحولات النوعية، التي طرأت على إقامة دبي بين الأعوام 2006 وحتى العام الجاري، حيث كشف المحتوى المرئي عن ارتفاع عدد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي من 3 ملايين و664 ألفاً و517 مسافراً عام 2006 إلى 44 مليوناً و480 ألفاً و558 مسافراً بحلول العام 2023.

كما أوضح الفيديو ارتفاع عدد المسافرين عبر منفذ حتا البري من 242 ألفاً و203 مسافرين عام 2006 إلى 3 ملايين و548 ألفاً و604 مسافرين، إضافة إلى ارتفاع عدد الجوائز، التي حصدتها إقامة دبي، والتي وصلت إلى 170 جائزة، منها 39 جائزة عالمية، و18 إقليمية، و113 محلية، فضلاً عن ارتفاع نسبة السعادة الوظيفية إلى 94.2 % في العام الجاري.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال كلمة في الملتقى : « الكوادر البشرية هي العنصر الحيوي، الذي يعزز بيئة العمل، ويحقق المنجزات والأهداف المحددة، و إقامة دبي حريصة على تعزيز بيئة العمل وتكريس ثقافة الموظف المدير، باعتبار أن كل موظف مدير في مجال عمله لواجباته ومسؤولياته».

وأضاف: «إقامة دبي أظهرت مكانتها وقدرتها في الإعداد لاستضافة المشاركين من ضيوف الدولة في مؤتمر المناخ «كوب 28»، مشدداً على أهمية العمل بكل إخلاص لاستقبال ضيوف الحدث بكل كفاءة، وإبراز الوجه الحضاري والتطور غير المسبوق في الدولة، كما لفت إلى أن أبرز السلبيات التي تعرض بيئة العمل للتراجع وعدم تحقيق الإنجازات، هي البيروقراطية، التي تعمل إقامة دبي وفق توجيهات القيادة الرشيدة نحو تصفيرها».

جاهزية ذاتية

من جانبه دعا اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى «تطوير أدوات العمل من خلال الجاهزية الذاتية والمواصلة في تكريس روح الفريق القوية لتحقيق الأهداف المشتركة، والبناء على المنجزات، من خلال تطوير أدوات العمل، التي تواكب التحولات التي يشهدها العامل في المجال التقني، ما يسهم في تمكين الأدوات المستقبلية بجودة واستباقية، تعكس حجم المنجزات والقدرات، التي تواكبها الدولة وفق التوجهات».

بدوره أكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية أنه تم اعتماد نظام العمل عن بعد كنموذج تعبر عنه إقامة دبي بفخر، والتي تعد من أوليات الجهات، التي استطاعت توجيه أدواتها وإمكاناتها التقنية والبشرية نحو ضبط أداء العمل بالنظام بصورة أكثر توسعاً وتوجيهاً، كما أعلن عن تمكين الموظفين من الاستفادة من المزايدة على الأصول والممتلكات العائدة للإدارة كخطوة تدعم رؤية الموظف، عبر نظام المزادات المخصص للموظفين.

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