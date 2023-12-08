إطلاق الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، والتي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار، وتهدف إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، الذين يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وقال معالي الطاير: «أعلن بدء الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي، لتعزيز جهود الدولة في العمل الإنساني العالمي، من خلال تشجيع وتكريم المؤسسات والأفراد والمبتكرين لتطوير حلول عملية ومستدامة لتحديات شح المياه باستخدام الطاقة المتجددة، سيراً على نهج دولة الإمارات في المساهمة الفاعلة في توفير حلول للتحديات، التي تواجه العالم ومساعدة المجتمعات الأقل تطوراً على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة».

وخلال الدورات الثلاث السابقة من الجائزة تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وأشاد معالي الطاير بمستوى الاهتمام، وحجم المشاركة في الجائزة، ونوعية الابتكارات، التي قدمتها الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرون، حيث تلقت الدورة السابقة مشاركات من 56 دولة حول العالم.

وأشار معالي الطاير إلى أن مؤسسة «سقيا الإمارات»، التي تشرف على الجائزة تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير المياه الصالحة للشرب للمجتمعات المحرومة حول العالم، وقد نجحت «سقيا الإمارات» منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2022 في التأثير إيجاباً في حياة نحو 13.6 مليون شخص في 37 دولة، عبر أكثر من 1000 مشروع مياه مستدام في مختلف أرجاء العالم.

4 فئات

وأوضح محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه تضم أربع فئات رئيسية: جائزة المشاريع المبتكرة، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة؛ وجائزة الابتكار في البحث والتطوير، وتشمل فئتي الجهات الوطنية والجهات العالمية؛ وجائزة الابتكارات الفردية، وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب؛ وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات.

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