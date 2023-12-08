«مكتب محمد بن راشد للمشتريات والتمويل» وشرطة دبي يوقعان مذكرة تعاون

المصدر: دبي ـ البيان

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وقع مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون في مجال الخدمات البيطرية، وإقامة الفعاليات والمبادرات ذات الصلة، والمشاريع المستقبلية.

وقع الاتفاقية عن الطرف الأول خالد عبيد المطيوعي، نائب الرئيس التنفيذي للمكتب، وعن الطرف الثاني اللواء راشد خليفة بطي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وأكد اللواء الفلاسي أن توقيع المذكرة يأتي بتوجيه من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وفي إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، في تنفيذ المبادرات التي تعزز التكامل مع مختلف الجهات والشركاء، مثنياً على علاقة الشراكة بين مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل والقيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة.

من جانبه، أثنى خالد عبيد المطيوعي على علاقة الشراكة الدائمة والمستمرة بين مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، والقيادة العامة لشرطة دبي في تنفيذ المبادرات التي تعزز من رؤية وأهداف الجانبين، وتحقق التكامل بين الطرفين في توفير أعلى مستوى من الخدمات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن المذكرة ستكون إضافة جديدة للطرفين في تنفيذ المبادرات والبرامج الحالية والمستقبلية من خلال فريق العمل المشترك الذي سيعمل على تنفيذ بنودها.

وتنص المذكرة على أن يشارك الأطباء البيطريون العاملون في عيادة شرطة دبي البيطرية في تقديم الخدمات البيطرية لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وتمكين المكتب في استخدام مرافق عيادة شرطة دبي البيطرية، إلى جانب وضع إطار مشترك لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال علاج الكلاب البوليسية، وإقامة فعاليات أو مبادرات مشتركة أو الاطلاع على أفضل الممارسات.

كما تنص المذكرة على تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة للعمل على تحقيق أهداف المذكرة وغيرها من الأهداف خلال المشاريع المستقبلية المشتركة ضمن فترة زمنية محددة وخطط عمل شاملة ومخرجات واضحة.

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