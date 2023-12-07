"الإحسان" تسلم "الهلال " 1.2 مليون درهم لإغاثة الفلسطينيين في غزة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلم سعادة الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، وفداً من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يضم محمد عمر الشمري، مدير مركز عجمان وسلطان جمعة السويدي رئيس قسم التبرعات بالمركز.. شيكاً بمبلغ مليون ومئتي ألف درهم، لمصلحة حملة "تراحم من أجل غزة"، وذلك في مقر الجمعية بإمارة عجمان.

وشاركت "الإحسان" في الحملة التي أطلقتها دولة الإمارات، لجمع التبرعات العاجلة، لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، بهدف الوقوف مع المتضررين بمساعدات، تشمل مواد غذائية وطبية، ومد السكان باللوازم الضرورية.

وقال سعادة الشيخ راشد النعيمي: إن حملة الجمعية لدعم الفلسطينيين، تأتي في إطار نهج الإمارات الدائم في إغاثة الملهوف، وتقديم الدعم غير المحدود للأطفال والنساء وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، جرّاء موجات النزوح الكبيرة داخل القطاع، وبقائهم من دون مأوى، كما تسعى الحملة إلى توفير المستلزمات الطبية، والحد الأدنى من الأسباب المعيشية في ظل انقطاع الماء والكهرباء، وحدوث شح كبير في المواد الغذائية.

وأضاف أن الجمعية ستواصل حملاتها الخيرية بدعم الأشقاء في غزة، انطلاقاً من قيم وأخلاق المجتمع الإماراتي التي تدعو للوقوف جنباً إلى جنب مع الأشقاء الفلسطينيين،

وتأتي مشاركة "الإحسان"، ضمن مسؤوليتها الإنسانية لدعم أصحاب الحاجات ومد يد العون لهم، وخاصة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، الذين يمرون بظروف إنسانية صعبة، تتطلب تسخير كافة الإمكانات، من أجل مساندتهم، وتضميد جراحهم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز