طقس الإمارات غداً.. صحو و رطب ليلاً

المصدر: وام

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وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح - المركز في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 09:38 و المد الثاني عند الساعة 21:26 و الجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزرالثاني عند الساعة 03:15.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:33 والمد الثاني عند الساعة 06:10 و الجزر الأول عند الساعة 12:51 والجزر الثاني عند الساعة 00:36.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 19 85 35

دبي 28 20 75 30

الشارقة 27 18 80 25

عجمان 28 20 85 40

أم القيوين 27 16 85 40

رأس الخيمة 27 19 80 35

الفجيرة 28 21 75 45

العـين 29 17 90 30

ليوا 28 15 95 35

الرويس 25 17 90 35

السلع 23 16 85 40

دلـمـا 24 20 85 50

طنب الكبرى 26 22 80 45

طنب الصغرى 26 22 80 45

أبو موسى 26 22 80 45

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