محمد بن راشد يعلن عن الفائز بجائزة «نوابغ العرب» في مجال الهندسة والتكنولوجيا

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن مبادرة "نوابغ العرب" هدفها الأساسي هو تعزيز ثقة الإنسان العربي بإمكانياته، وقدراته، وتعريف الأجيال على قدوات ونماذج مشرّفة.

جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تدوينة على موقع إكس عن اسم الفائز بجائزة "نوابغ العرب" في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وهو البروفيسور فاضل أديب من لبنان، أستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "مبادرة "نوابغ العرب" هدفها الأساسي هو تعزيز ثقة الإنسان العربي بإمكانياته، وقدراته، وتعريف الأجيال على قدوات ونماذج مشرّفة… واليوم لدينا نموذج مشرّف لشاب عربي.. نعلن اليوم عن الفائز بجائزة "نوابغ العرب" في مجال الهندسة والتكنولوجيا، وهو البروفيسور فاضل أديب من لبنان، أستاذ مشارك في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)".

وأضاف سموه "نشر أكثر من 80 ورقة بحثية وبراءة اختراع في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ولديه إسهامات بارزة في مجال الاستشعار اللاسلكي، ومنها أبحاثه وابتكاراته في مجال الاتصال اللاسلكي وخاصة في التعرف على الأجسام والذبذبات خلف الجدران، وتحت الأنقاض. كل التوفيق للبروفيسور فاضل أديب".

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