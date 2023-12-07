انتهاء التصويت لانتخابات «استشاري الشارقة» اليوم وحسم الفائزين

المصدر: الشارقة - البيان

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واصل الناخبون في الشارقة، لليوم الثاني على التوالي، أمس، تفاعلهم الكبير مع انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عبر التصويت لاختيار 25 عضواً يمثلون مختلف مدن ومناطق الإمارة الشارقة.

ويواصل الموقع الإلكتروني WWW.ECCS.SHJ.AE، المخصص للتصويت لانتخابات المجلس ومراكز التصويت المعتمدة بالإمارة، استقبال الناخبين حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، ليجري حسم القائمة الفائزة بالانتخابات، والإعلان عن نتائج الفرز الأولية.

وشهد فيه الموقع الإلكتروني WWW.ECCS.SHJ.AE، إقبالاً متواصلاً على التصويت. وأشاد الناخبون بتسهيل الإجراءات، وآلية عملية التصويت، التي تتم بكل سلاسة، ما ساهم في توسيع المشاركة الانتخابية، كونها متاحة إلكترونياً عن بعد، مع إبقاء خيار الحضور إلى مقرات المراكز الانتخابية.

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