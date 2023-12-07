«جايس» و«نعمة» يطلقان برنامجاً مبتكراً للحدّ من هدر الغذاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تضافرت جهود مركز اليابان للتعاون الدولي «جايس»، مع المبادرة الوطنية «نعمة» للحد من فقد وهدر الغذاء، عبر العمل على برنامج مشترك، وهو دراسة تركز على الحد من فقد وهدر الغذاء، بمشاركة أكثر من 30 طالباً من طلاب الصف السابع في أكاديمية الياسمينة البريطانية، وبحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعي

وهدفت الدراسة المشتركة التي حملت عنوان «سبعة أيام من يوميات نعمة»، إلى رفع مستوى الوعي بفقد الغذاء وهدره، عن طريق تحفيز الطلاب على تسجيل وتحليل كمية الطعام التي أهدروها على مدار سبعة أيام، ولم يقتصر البرنامج على تعزيز الشعور بالمسؤولية بين الطلاب فحسب، وإنما أيضاً قدم رؤى قيمة في أنماط وأسباب هدر الطعام في حياتهم اليومية.

عادات

وقام الطلاب المشاركون، بتوثيق أنواع وكميات الطعام التي يتم التخلص منها يومياً، عن طريق قياس حجم نفايات الطعام وتصويرها، واكتساب فهم من كثب لتأثير عاداتهم الاستهلاكية.

وقالت سارة العامري، إحدى الطالبات المشاركات في «يوميات نعمة»: «لقد كانت تجربة رائعة أن أتعلم أهمية الحد من هدر الغذاء، وعلى مدار سبعة أيام، تعلمت كيفية التقليل من هدر الغذاء عن طريق طلب كميات أقل، والاقتصار على ما يمكن استهلاكه فقط، كما ناقشت هذه التجربة في هدر الغذاء مع أفراد أسرتي وكان لها وقع إيجابي».

ووصف سلطان عادل الحمادي، أحد المشاركين، «يوميات نعمة»، بأنها تجربة لافتة للنظر، ليس له فحسب، وإنما أيضاً لأسرته، إذ شكل البرنامج دافعاً قوياً للأسرة لتقليل هدر الغذاء على نحو مُجدٍ.

تكريم

وأظهر حفل التكريم، مجمل كمية الغذاء المهدور، إذ بلغ 10 كيلوغرامات عند كل المشاركين، كما سهّل المناقشات في الوعي المتنامي لدى الطلاب والمبادرات المستقبلية.

وسلّطت خلود حسن النويس، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في مؤسسة الإمارات، الأمينة العامة للجنة مبادرة «نعمة»، الضوء على أهمية هذه المبادرات، وقالت: تم تصميم يوميات نعمة السبع لغرس الشعور بالمسؤولية تجاه العيش المستدام منذ الصغر، وبالتعاون مع مركز اليابان للتعاون الدولي، نعمل على توسيع نطاق هذا البرنامج المؤثر، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي بين الشباب.

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