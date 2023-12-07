أبوظبي تستضيف اجتماعاً للتعاون العربي الصيني بشأن أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة، الاجتماع الموسّع حول التعاون في مجال الإعاقة بين الصين والدول العربية، ضمن مبادرة الحزام والطريق بعنوان «تعزيز التعاون العملي من أجل التنمية الشاملة».

وتبنى الاجتماع، الذي عقد في أبوظبي، إنشاء آلية فعّالة تتسق مع مبادئ المبادرة، وتعزز المشاركة الاقتصادية والتنمية الشاملة لأصحاب الهمم.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من السفراء، وممثلون رفيعو المستوى من مختلف الدول العربية، وممثلون عن منظمات أصحاب الهمم العربية والدولية، إضافة إلى خبراء وعلماء في مجال الإعاقة، الوضع الحالي لشؤون أصحاب الهمم في الصين والدول العربية، والتحديات التي يواجهونها للدمج في المجتمع والسياسات، والإجراءات التي تتبناها الحكومات في هذا الإطار، وذلك للاستفادة من الموارد وإمكانات التعاون في هذا المجال، وتعزيز التعاون العملي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحديد وسائل لتعزيز التنمية الشاملة التي تعود بالفائدة على هذه الفئة.

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