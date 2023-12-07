600 مشارك في «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة»

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

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نظمت جامعة أبوظبي «المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023»، الذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية» و«الجمعية الدولية للتقنية الجيولوجية البيئية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة «أدفانس» للتعليم العالي، وهيئة البيئة بأبوظبي، إضافة إلى الشبكة الإيطالية للجامعات من أجل التنمية المستدامة، و«غرينبيس» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من الجامعات الرائدة على مستوى العالم.

وشارك في المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين، 600 من الأكاديميين والخبراء والباحثين الوطنيين والدوليين في مجال الاستدامة من 70 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، كندا، أستراليا، البرازيل، إسبانيا، إندونيسيا، إضافة إلى طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة أبوظبي.

وشكل المؤتمر الذي أقيم برعاية الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة أديب، منصة بارزة للباحثين والخبراء المتخصصين لمناقشة التحديات الملحة في مجال الاستدامة واقتراح حلول فاعلة في هذا المجال.

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن قائمة الفائزين بجائزة التصنيف العالمي للجامعات «UI GreenMetric» لعام 2023 في مجال الاستدامة، والتي ضمت أسماء أفضل الجامعات العالمية، حيث حصلت جامعة أبوظبي على التصنيف 359 كواحدة من أفضل الجامعات المستدامة في العالم، وذلك بحضور الدكتور حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة. كما تم الإعلان عن أفضل 15 ورقة بحثية في المسارات الخمسة خلال المؤتمر، إضافة إلى 3 فائزين لأفضل ورقات بحثية قدمها طلبة الدكتوراه في إدارة الأعمال.

كما شهد المؤتمر الدولي لمستقبل أكثر استدامة 2023، توقيع جامعة أبوظبي 5 مذكرات تفاهم مع سبعة شركاء دوليين مرموقين، وأعلنت الجامعة كذلك إطلاق معهد لأبحاث المستقبل المستدام.

واستضافت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي وجامعة غلاسكو، الاحتفال بذكرى مرور 300 عام على رحيل آدم سميث، الاقتصادي والفيلسوف والسياسي الإسكتلندي البارز.

وناقش المتحدثون خلال المؤتمر، مستقبل الاستدامة في جلسة خاصة بعنوان: قادة المستقبل المستدام: دروس من أبطال القطاع البيئيين، كما استضاف الحدث جلستين إضافيتين، بما في ذلك، «التعليم من أجل التنمية المستدامة: الأسباب والمبررات»، والحاجة إلى تسريع التغيير التحولي في المدن والمجتمعات: الدور الحاسم.

وفي ختام المؤتمر، كرم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والبروفيسور شيرين فاروق، نائب مدير الجامعة للمشاريع الأكاديمية، ورئيسة المؤتمر، المتحدثين.

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