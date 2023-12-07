«دبي للسيدات» ينظم فعالية السوق الشتوي غداً

المصدر: دبي - البيان

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في أجواء استثنائية من البهجة والأنشطة المتنوعة، ينظم نادي دبي للسيدات، فعالية «السوق الشتوي»، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، من الثالثة عصراً إلى العاشرة مساءً، وذلك في إطار حرص النادي على تنفيذ مبادرات مبتكرة.

وستشارك في السوق، العديد من منصات البيع التي تعرض العديد من المنتجات التي تلبي مختلف الأذواق، وتخص المرأة والأسرة والطفل، بما في ذلك المنتجات الفاخرة، وتشمل القفاطين، المجوهرات، أكسسوارات الموضة، أدوات الطاولة، والأكسسوارات المنزلية، ومنتجات العناية بالبشرة والمكياج النباتي المستدام، المنتجات المشغولة يدوياً، والمخبوزات والمثلجات، وغيرها من المعروضات.

وفي يوم الأحد 10 ديسمبر، تنضم النسخة الرابعة من «سوق المزارعين» لفعاليات «السوق الشتوي»، كمنصة لدعم المنتجات الزراعية المحلية.

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