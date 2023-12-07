راشد بن سعود يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

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ترأس سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة أم القيوين، بحضور الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة، بأعضاء المجلس وبجهودهم واهتمامهم بكافة شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية وتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية، وبالمستويات التي وصلت إليها الجامعة كإحدى مؤسسات التعليم المتميزة والرائدة على مستوى الدولة، وذلك من أجل تحقيق رسالة الجامعة لتخريج أجيال وقيادات على مستوى عال من التعليم.

وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، دور مؤسسات التعليم العالي في دعم القطاع التعليمي بالدولة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بتطوير جودة العمل الأكاديمي ومواكبة متغيراته لتحقيق أفضل النتائج.

واطلع سمو ولي عهد أم القيوين، خلال الاجتماع، على عدد من الأعمال التي تم تنفيذها في مختلف مرافق الجامعة، وعلى سير العمل في الكليات، واعتمد سموه القرارات التي تدعم تقدم وتطور الجامعة وتلبية كافة احتياجاتها.

واستمع سموه، إلى عدد من التقارير حول الأداء الأكاديمي للجامعة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطط المستقبلية، الإدارية والعلمية، التي ستعمل عليها الجامعة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة للارتقاء بكافة أركان العملية التعليمية وتطور الأداء الإداري.

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