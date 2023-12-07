ولي عهد الشارقة يزيح ستار لوحة «6 نجوم» في مركزين للشرطة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أزاح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، أمس، الستار عن لوحتي تصنيف «6 نجوم» لمركز واسط الشامل، ومركز خدمات المرور والترخيص، بعد حصولهما على التصنيف ضمن برنامج التصنيف العالمي للنجوم، والذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وزار سموه، مركزي واسط الشامل وخدمات المرور والترخيص، وتجول في أروقتهما للاطلاع على المرافق والخدمات المقدمة للمتعاملين، كما استمع سموه إلى شرحٍ مفصل حول برنامج التصنيف العالمي للنجوم وجودة الخدمات في المركزين، وأفضل الممارسات وآليات العمل المتبعة، إضافة إلى التسهيلات التي تسهم في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين.

ووجه سمو ولي عهد الشارقة، الشكر والتقدير للعاملين بالمركزين، مهنئاً سموه بهذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة جهودهم في تطبيق معايير التميز المؤسسي التي تسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للدولة لتطوير منظومة الأداء الحكومي، وتتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته.

من جهة أخرى، افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي صباح أمس معرض «تكوين: العلوم والإبداع»، الذي يستضيفه «بيت الحكمة» بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ويستمر حتى السادس من مارس 2024م. وتجول سموه في أروقة المعرض الذي يضم عدة أجنحة تتوزع بين: الهندسة، والفلك، والطب، والرياضيات، وعلم الحيوان، مطلعاً سموه على المقتنيات النادرة.

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