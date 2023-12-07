ماجد بن سعود المعلا يفتتح معرض إبداعات أصحاب الهمم في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

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أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، أن البرامج والأنشطة التي تحتضنها المؤسسات المختلفة لإبراز إنجازات وإبداعات أصحاب الهمم، لها دور كبير في تمكينهم في مختلف نواحي الحياة وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في المجتمع.

جاء ذلك في افتتاحه معرض إبداعات أصحاب الهمم الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي، بمشاركة مراكز وجهات حكومية معنية بأصحاب الهمم.

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، إنّ الإمارات من الدول الرائدة في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، بفضل القيادة الرشيدة التي سخرت الإمكانيات والخدمات كافة لتوفير أفضل أنظمة الرعاية المتكاملة لهم، والبيئة المؤهلة التي ساهمت في إطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم للجميع.

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