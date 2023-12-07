شرطة أبوظبي تحتفل بتخريج 4003 أعضاء في «كلّنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من منظومة «كلنا شرطة»، وبلغ عدد الخريجين 4003 من المواطنين والمقيمين للعام 2023، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، والذي يصادف الخامس من ديسمبر سنوياً تحت شعار «قوة العمل الجماعي».

وأعرب اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، عن تقديره للجهود المتميزة للخريجين وتحليهم العالي بالمسؤولية لتحقيق أهداف منظومة «كلنا شرطة»، والتي نجحت منذ إطلاقها في تعميق الوعي الأمني لديهم، دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي.

وأشاد بدعم القيادة الرشيدة لجهود العمل التطوعي وتحفيز المجتمع على العمل التطوعي والإنساني، والمبادرة بمسيرات وقوافل الخير والأعمال الإنسانية ومد أيادي الخير والعطاء للعالم.

وتضمن الحفل، تخريج أول دفعة لمن هم دون 18 عاماً، ضمن جهود «كلنا شرطة» في دعمهم لاستيفاء المتطلبات المدرسية في حصولهم على ساعات تطوعية من خلال التطبيق الذكي «كلنا شرطة».

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