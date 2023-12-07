«قانونية دبي» تعقد ورشة معرفية حول حقوق أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، ورشة معرفية، استهدفت مختلف فئات المجتمع، للتعريف بحقوق أصحاب الهمم في التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات في هذا الشأن، وحاضر فيها من الدائرة، المستشار القانوني رضا محمود السيد، وشمسة عبد الله المهيري نائب رئيس فريق عمل الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم.

وأكدت الورشة التي عقدت بمجلس الخوانيج بدبي، وتأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها الدائرة «معك بهمة»، حرص دولة الإمارات على حقوق أصحاب الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، من خلال رعايتهم وتنمية مواهبهم، وإزالة أي معوقات تحول دون مشاركتهم في مجتمعهم وممارسة كافة حقوقهم، إيماناً منها بأن رعايتهم وتأهيلهم وتمكينهم، من الجوانب الأساسية لتنمية المجتمع، والتزاماً بمسؤوليتها الإنسانية، وهو ما أكدته التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، واتساقها مع الاتفاقيات الدولية التي حرصت الدولة على الانضمام إليها.

واستعرضت الورشة بعض الخدمات التي تقدمها الدائرة لأصحاب الهمم، والتي تعكس مسؤوليتها المجتمعية، والتزامها بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

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