أحمد الصايغ يحضر حفل سفارة تايلاند بالعيد الوطني للمملكة

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سواريوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي، نوح صالح الحمادي مدير إدارة شرق آسيا والباسفيك، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية التايلاندية المقيمة في الدولة.

وأكد سفير تايلاند، في كلمة له، عمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده مع الإمارات، والتي تأسست قبل 45 عاماً، في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث وصلت التجارة البينية غير النفطية في النصف الأول من العام إلى 3.2 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأشار إلى أن مملكة تايلاند، تعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بدول الآسيان، في حين تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط، وتحل في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً.

وأضاف أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية وطيدة، تتميز بطابع الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.

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