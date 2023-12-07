محمد الشرقي يؤكد أهمية «تعداد المباني والمنشآت» في دفع عجلة التنمية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، واطلع سموه خلال اللقاء على نتائج المرحلة الأولى من تعداد المباني والمنشآت للعام 2023.

ونوه سموه، بأهمية مشروع تعداد المباني والمنشآت للعام 2023 في دفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة على كافة المستويات، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمراحل العمل ومتطلبات إتمامه وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وبما يدعم رؤية الدولة الاستراتيجية وخططها التنافسية.

وأشاد سموه بجهود فريق مركز الفجيرة للإحصاء، وعملهم خلال مراحل المشروع ونتائجه، موجهاً بأهمية مواصلة العمل خلال المراحل القادمة وضرورة تعاون الجمهور لتحقيق أهداف المشروع.

وفي سياق آخر، التقى سموه الدكتورة موزة خميس النون الظنحاني، لحصولها على جائزة الإمارات للسيدات في فئة المهنيّات من مجموعة دبي للجودة.

وهنّأ سموّه، الدكتورة موزة النون، كأول صيدلانية إماراتية تحصل على الجائزة في فئة المهنيّات، مؤكّداً سموّه حرص إمارة الفجيرة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، الاهتمام بالمبدعين وأصحاب الإنجازات من أبناء الإمارة، وتشجيعهم على التطور الدائم في سبيل المساهمة الإيجابية في خدمة الوطن وتعزيز دعائم نهضته.ووجّه سموّه، بضرورة مواصلة رحلة المعرفة والعلم وتطوير الخبرات التي تسهم في صقل الشخصية وتنمية القدرات، مؤكّداً دورها في إثراء المعارف الشخصية والمهنية وتحقيق أفضل مستويات التميز.

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