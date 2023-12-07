«طرق دبي» تشارك في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية بالصين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الدورة الـ29 للمؤتمر العالمي لأنظمة النقل ITS World Congress الذي استضافته مدينة «سوجو» الصينية، وتأتي المشاركة ضمن مساعي الهيئة للاطلاع على آخر التطورات والتقنيات في منظومة التنقل، إلى جانب الترويج لجهوزية دبي لاستضافة مؤتمر أنظمة النقل الذكية 2024، والذي سيقام في سبتمبر من سنة 2024.

وتسلّم موسى الرئيسي، مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات على هامش الحدث درع الاستضافة لمؤتمر أنظمة النقل الذكية 2024 في دورته الـ30 من عمدة مدينة سوجو ومن أعضاء المنظمة الأوروبية لأنظمة النقل الذكي.

وتبرز مشاركة الهيئة مدى استعداد دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكية 2024، والذي يعد الحدث الرائد في مجال التنقل الذكي ورقمنة النقل، وتبادل الخبرات في المجال.

وأكدت الهيئة أن الحدث يهدف إلى جذب واستعراض أهم التطورات في مجال أنظمة النقل وإبراز رؤية دبي الرائدة في تبني التكنولوجيا والابتكار لتعزيز قطاع النقل ولتحسين جودة الحياة والاستدامة. وسيقام المؤتمر والمعرض في مركز دبي التجاري العالمي، من 16 وحتى 20 سبتمبر 2024، ويستهدف استقطاب نحو 20,000 زائر، وسيشارك أكثر من 500 شركة من 100 دولة، ومن المخطط عقد 700 جلسة مختلفة في مجال النقل الذكي والتكنولوجيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز