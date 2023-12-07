محمد بن زايد: الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية أمس، مختلف أوجه العلاقات بين البلدين وإمكانات تنميتها في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما إضافة إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في جلسة المباحثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع فلاديمير بوتين في قصر الوطن في أبوظبي أمس، حيث رحب سموه في بداية اللقاء بزيارة الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات مثمناً دوره الفاعل في تنمية العلاقات الإماراتية ـ الروسية وازدهارها في مختلف المستويات، فيما هنأ الرئيس فلاديمير بوتين سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء.

ودوّن سموه عبر حسابه في منصة «X»: «بحثت مع الرئيس فلاديمير بوتين في أبوظبي علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما. الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع».

اهتمام مشترك

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الروسي وجهات النظر في شأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة ومن دون عوائق.

وأكد الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل في المنطقة والذي يقوم على أساس «حل الدولتين».

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية، وأكد سموه في هذا السياق أن دولة الإمارات تدعم تسوية مختلف النزاعات في العالم عبر الحوار والأساليب الدبلوماسية بما يعزز السلام والأمن العالميين، وذلك انطلاقاً من نهج الإمارات الراسخ في دعم السلام والتعاون والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتناول اللقاء مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب 28» والذي يواصل فعالياته في «مدينة إكسبو دبي». وفي هذا السياق أعرب الرئيس الروسي عن تمنياته بخروج المؤتمر بنتائج تسهم في إيجاد حلول بنَّاءة للتحديات المناخية وتعزيز مسار العمل المناخي الدولي لمصلحة البشرية جمعاء.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في اللقاء حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف الدول في العالم ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار لجميع دول العالم وشعوبها.

ومن جانبه أشاد الرئيس الروسي بدور دولة الإمارات في المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي وجهودها التي تسهم في استقرار الأوضاع في أنحاء العالم.

استقبال

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد استقبل أمس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات.

وجرت للرئيس الروسي مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فلاديمير بوتين إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من الدولة وروسيا الاتحادية.. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة بوتين.

ولدى وصول موكب الرئيس الروسي إلى القصر حلق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلاً لوحة لعلم روسيا الاتحادية.

وكان قد رافق طائرة الرئيس الروسي لدى دخولها أجواء الدولة عدد من الطائرات الحربية تحية لضيف البلاد.

حضر الاستقبال والمباحثات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك ومجموعة شركاتها» العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، والدكتور محمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، فيما يرافق الرئيس الروسي وفدٌ يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز