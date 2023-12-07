حكومة الفجيرة ترفع كفاءة موظفيها ببرامج الابتعاث الهادفة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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أعلن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي ابتعاث موظفين من حكومة الفجيرة إلى المملكة المتحدة لمدة أسبوعين، لحضور برنامج تدريبي لتطوير قادة المستقبل تحت عنوان «القيادة الاستراتيجية في عصر الاضطرابات»، بالشراكة مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

وأكد الدكتور سليمان الكعبي، مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، حرصهم على «تحقيق مستويات عالية من التميز والريادة في عمل دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، والعمل وفق آلية تهدف إلى تطوير رأس المال البشري، من خلال برامج تدريبية متخصصة ترفع من كفاءة الموظف وتعزز من الأداء المؤسسي لتحقيق الأفضل، والتي ستسهم في الانتقال بمختلف الجهات المحلية إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز القائم على أسس ومعايير مبتكرة تعزز ريادة إمارة الفجيرة».

وأوضح الكعبي أن «البرنامج مصمم لتطوير قادة المستقبل ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات والاضطرابات في بيئات العمل المعاصرة، كما يهدف إلى تطوير قدرات القيادة الاستراتيجية لدى المشاركين من خلال فهم تأثير الاضطرابات على الأعمال وكيفية التخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية في مثل هذه الظروف».

ويتضمن البرنامج جلسات تركز على كفاءة القادة الاستراتيجية، كما تتضمن جلسات تتناول موضوعات مهمة حول التفكير الاستراتيجي وقدرات اتخاذ القرارات المهمة للقادة، والاستراتيجيات فـي ظـل المخاطر والشكوك، واتخاذ قرارات فاعلة حول القيادة الذاتية مثل بناء المرونة العاطفية ولغة الجسد القيادية.

وقال الكعبي: «يجري العمل في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي على قدم وساق بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية بالإمارة بما يسهم في دعم ركائز التنمية، الأمر الذي يدعم خطة الفجيرة وتحولها الاستراتيجي، انطلاقاً من الحرص على إعداد قادة متميزين، لتكون بذلك المؤسسات المحلية قادرة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في التطبيقات الابتكارية المختلفة».

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