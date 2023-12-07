إطلاق «مجلس الشباب الإحصائي» لتمكين الكوادر المواطنة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إطلاق «مجلس الشباب الإحصائي»، ضمن مبادراته الهادفة لتمكين الشباب في مجالات الإحصاء، وتعزيز دورهم في تطوير أفكار وتجارب مبتكرة، من خلال منصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، توفر الفرصة للشباب للمساهمة في تطوير المنهجيات الإحصائية.

ويضم المجلس 14 عضواً من الشباب الإماراتيين من موظفي المراكز الإحصائية على المستويين الاتحادي والمحلي، وتم الإعلان عن تشكيل المجلس، بحضور مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وحنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وعبدالله القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة، وعدد من المسؤولين والشباب الأعضاء في المجلس الجديد.

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