وزارة الصحة: مستمرون في تقديم الرعاية الصحية لمرضى ومصابي غزة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمصابين الذين وصلوا إلى الدولة من قطاع غزة، وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم ما بين متوسطة وحرجة.

وأعلنت الوزارة، وفاة طفل من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من القطاع، والذي كان يعاني حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأشارت الوزارة إلى أن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات كان يعاني مضاعفات عدة، وفور وصوله إلى الدولة تم نقله إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة.

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