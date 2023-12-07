الإمارات والفلبين تبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، هانز كاكداك وكيل وزارة العمل الفلبينية لشؤون الرعاية الاجتماعية والتوظيف في الخارج، بحضور ألفونسو فيرديناند، السفير الفلبيني لدى الدولة، وذلك على هامش زيارة كاكداك لحضور مؤتمر (COP 28).

وناقش اللقاء الذي عقد في دبي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تطوير التعاون في مجالات سوق العمل.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور في اللقاء مواصلة الإمارات توفير بيئة العمل الجاذبة للكفاءات والخبرات العالمية بما يرسخ مكانتها واحداً من أفضل الأماكن للعيش والعمل، وهو ما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة بين الإمارات ودول إرسال العمالة ومن ضمنها الفلبين، وأثنى معاليه على تعاون جمهورية الفلبين ضمن منصة «حوار أبوظبي» وهو مسار تشاوري إقليمي وطوعي تشارك فيه 18 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة، وتشارك فيه مجموعة من المنظمات الدولية بصفة مراقب، وتمثل الإمارات الأمانة الدائمة له، كما جدد معاليه دعوته للوكيل الفلبيني لحضور النسخة السابعة من اللقاء الوزاري لـ«حوار أبوظبي» والمزمع عقده في دبي في فبراير المقبل.

تشريعات متكاملة

واستعرض اللقاء منظومة التشريعات المتكاملة لسوق العمل في الدولة، ودورها في ضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الدولة عبر أنظمة مبتكرة ومن أبرزها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تم إطلاقه في مطلع سنة 2023، وشهد النظام نجاحاً كبيراً إذ بلغ مجمل أعداد المسجلين فيه أكثر من 6.7 ملايين مشترك، واندرجت العمالة الفلبينية ضمن أعلى الجنسيات التي سجلت في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ما يؤكد وعي وثقة العمالة بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تكفلها البيئة التشريعية في الإمارات.

كما اتفق الطرفان على العمل على عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة في مجال القوى العاملة والعمالة المساعدة لبحث المزيد من التعاون ومجالات التطوير في العمل، والوقوف على التحديات التي تواجه الطرفين وبحث مجالات التحسين.

وأشاد هانز كاكداك بالتزام وزارة الموارد البشرية والتوطين الراسخ تجاه حماية حقوق العمال الفلبينيين في الإمارات، مثمناً «الاجتماع المثمر الذي يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».

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