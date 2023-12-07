شرطة دبي تشارك في ملتقى بإسبانيا

المصدر: دبي - البيان

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شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمرور، في ملتقى التحقيق في الحوادث المرورية، الذي عقد في مدينة ميريدا بإسبانيا أخيراً، تحت إشراف منظمة «رودبول» التي تعنى بالشؤون المرورية في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن مشاركة الإدارة العامة للمرور جاءت بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بهدف الاطلاع على أحدث التجارب وتبادل الخبرات في المجال المروري.

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