برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات ومسابقات مهرجان السلع البحري

المصدر: الظفرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة.. انطلقت أمس، مسابقات وفعاليات مهرجان السلع البحري بدورته الثالثة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، وتستمر حتى 10 ديسمبر الحالي على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة.

ويقدم المهرجان على مدار خمسة أيام متتالية مسابقات بحرية ورياضية وشاطئية خصص لها جوائز نقدية تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين و500 ألف درهم، وتشمل المسابقات سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، ومسابقة صيد الشعري، وبطولة الهدد، ومسابقتي الكيرم والدومينو، وسباق الدراجات الهوائية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، إلى جانب عدد من المسابقات التراثية والألعاب الشعبية.

ويضم السوق الشعبي بالمهرجان عدداً من المتاجر المتنوّعة للأسر المنتجة والمشاريع الناشئة التي تعرض منتجات تراثية ومأكولات شعبية، إضافة إلى أجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشارِكة، ومجلس النوخذة وعروض الفنون الشعبية في ساحة الفعاليات، والعديد من الفعاليات الأخرى.

كما يحتضن المهرجان المحطة الأولى من بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، وتتضمن فئتي الرجال والنساء وقد خصص لكل فئة 10 جوائز.

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