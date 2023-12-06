اللولو ترسل 50 طناً من المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة

المصدر: القاهرة - البيان

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قامت مجموعة اللولو، المجموعة الرائدة في مجال تجارة والبيع بالتجزئة، بمد يد العون لشعب غزة، حيث أرسلت مواد إغاثية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة. وتحتوي الدفعة الأولى من المساعدات على 50 طناً من المواد الغذائية وغيرها من الضروريات، مثل الأدوية ومنتجات النظافة، وتم تسليمها إلى سلطات الهلال الأحمر المصري في القاهرة اليوم.

واستلم الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، المساعدة من مدير لولو مصر والبحرين جوزير روباوالا، والمدير الإقليمي حذيفة قريشي، ومدير لولو مصر حاتم سعيد، وبدورها، ستقوم سلطات الهلال الأحمر المصري بإيصال وتسليم هذه المواد في مدينة العريش، عبر معبر رفح الحدودي.

وثمّن الدكتور رامي الناظر المبادرة، وأعرب عن امتنانه لمجموعة اللولو، ورئيسها يوسف علي، على هذا الدعم الإنساني، الذي جاء في الوقت المناسب لشعب فلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة اللولو تعتبر شريكاً رئيساً في الحملة الإغاثية «تراحُم من أجل غزة»، التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً بسبب الحرب الدائرة، كما أنشأت مجموعة اللولو أماكن خاصة في مختلف متاجر لولو هايبر ماركت، لجمع وإرسال مواد الإغاثة المختلفة، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تعمل مجموعة اللولو بشكل وثيق مع المنظمات الإنسانية الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، لتنفيذ مبادرات مماثلة، حيث تبرعت مجموعة لولو البحرين الأسبوع الماضي، بمبلغ 25000 دينار بحريني (حوالي 250 ألف درهم)، إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، دعماً لحملة البحرين الوطنية.

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