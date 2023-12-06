طقس الامارات غداً.. صحوا بوجه عام مع انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة

المصدر: وام

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وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائم جزئياُ أحياناً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة 19:44 والجزر الأول عند الساعة 14:47 والجزرالثاني عند الساعة 02:24.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 05:37 والجزر الأول عند الساعة 23:14 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 20 95 45

دبي 27 19 90 55

الشارقة 27 19 90 50

عجمان 27 21 90 40

أم القيوين 26 18 90 35

رأس الخيمة 27 20 80 30

الفجيرة 28 21 75 40

العـين 30 15 95 30

ليوا 27 18 95 45

الرويس 25 18 95 35

السلع 24 18 90 35

دلـمـا 26 20 90 40

طنب الكبرى 25 22 80 40

طنب الصغرى 25 22 80 40

أبو موسى 26 24 75 35.

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