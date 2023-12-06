«جمارك الشارقة» تحبط عملية تهريب لـ 10 كيلو غرامات من المواد المخدرة

المصدر: الشارقة - البيان

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أحبط مفتشو مركز جمارك ميناء خالد التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، محاولة تهريب مواد مخدرة، من خلال العثور على جسم مشبوه عبارة عن حقيبة وذلك أثناء عملية التفتيش باستخدام جهاز الكشف الإشعاعي لفحص الحاويات.

وأوضحت الهيئة أن المفتشين تمكنوا بعد التدقيق بالحقيبة عبر الفحص اليدوي من كشف المواد المخدرة التي كانت عبارة عن 10 لفافات تحتوي كل واحدة منها على مادة غامقة اللون تميل إلى اللون العشبي وبوزن إجمالي يصل إلى 10.046 كيلو غرامات، مشيرة على أن الضبطية أحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تثمين

وثمنت الهيئة كفاءة وقدرة ضباط وعناصر التفتيش التابعين للمركز، وتمتعهم بالحس الأمني العالي والتصدي بحزم للمهربين ولكل من تسول له نفسه محاولة إدخال مواد ممنوعة عبر المنافذ الجمركية لإمارة الشارقة، مؤكدة حرصها والتزامها الكامل في تسخير كل إمكاناتها لتعزيز الجهود في ضبط محاولات التهريب مهما كان نوعها، وخصوصاً المواد المخدرة، التزاماً بالنهج الوطني في حماية أمن وأمان المجتمع وضمان سلامته وبما يسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسيته وازدهاره.

رد موجع

وقال سالم عبد الله ماجد الزمر مدير مركز جمارك ميناء خالد،: "إن إحباط مفتشي المركز لمحاولة تهريب مواد مخدرة يعد رداً موجعاً للمهربين ولكل من يفكر بالعبث بالأمن الوطني، كما يعكس التزامنا الكامل بحماية المجتمع ومنع وصول المواد الممنوعة إلى أفراده، ونشكر جهود وقدرات فريق المركز على هذا الإنجاز البارز الذي لم يكن ليتحقق لولا الاهتمام الذي توليه هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بقطاع الجمارك وتوفير الأجهزة المتطورة للكشف الجمركي ومواكبتها لأحدث التقنيات في هذا المجال إلى جانب دورها المهم في دعم قدرات المفتشين".

والجدير ذكره أن مفتشي الجمارك في منفذ جمارك ميناء خالد، يتعاملون مع مجالات واسعة من أنماط الشحن البحري، يشمل الحاويات وبضائع الشحن العام وبرادات المواد الغذائية والزراعية والحيوانات الحية وبضائع الصب الجاف والصب السائب والمركبات والمعدات الثقيلة بالإضافة إلى المسافرين بحراً عبر المنفذ.

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