بكلفة تتجاوز 15 مليار درهم.. محمد بن راشد يطلق أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم بدبي

المصدر: البيان

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أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي.

وأكد سموه أن هدف دبي أن تصل إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050.. كما أكد سموه أن أحد أهدافها الوصول للحياد الكربوني في العام نفسه.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "أطلقنا بحمد الله أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي.. المشروع يمتد على مساحة 44 كم مربع وبكلفة تتجاوز 15 مليار درهم ويضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم على ارتفاع 263 متراً ويضم أيضاً أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم.. وسيخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 1.6 مليون طن سنوياً".

وأضاف سموه: "هدفنا 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي أن تكون من مصادر نظيفة بحلول 2050.. وهدفنا حياد كربوني كامل بحلول نفس العام.. ونكرر رسالتنا بأننا جادون في الاستثمار في الطاقة النظيفة وجادون في مواجهة التغيرات المناخية وجادون في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال القادمة".

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