5 حالات أجاز فيها القانون الجديد شراء مدة الخدمة الاعتبارية

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أجاز قانون المعاشات الجديد، خمس حالات لشراء مدة الخدمة الاعتبارية، تضمنت إبداء المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للرجل والمرأة، وأن يؤدي المؤمن عليه قبل انتهاء خدماته تكلفة الشراء، بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد شراؤها ومحسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء. وأن يؤدي تكلفة الشراء دفعة واحدة أو على أقساط شريطة تسديد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة والحالة الأخيرة أن يكون المؤمن عليه قد أمضى مدة خدمة فعلية 25 سنة على الأقل عند تقديم طلب الشراء. أو مدة 15 سنةً إذا كان قد بلغ سن الـ60.

وأوضحت الهيئة أن المرأة التي سجلت في الهيئة لأول مرة بعد تاريخ 31 اكتوبر 2023 ولديها 5 أو 6 أبناء تكون مدة خدمة 28 سنة والعمر 52 سنة، وإذا كان عندها 7 أبناء فمدة الخدمة 26.5 سنة مع بلوغ سن 51 سنة، أما المرأة التي ليس لديها أبناء فينبغي أن تكمل 30 سنة خدمة مع شرط بلوغ سن 55 عاماً.

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