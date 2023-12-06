خطط لإقامة مزرعة ضخمة توفر 1% من الواردات الغذائية للإمارات

المصدر: البيان

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وقع وادي تكنولوجيا الغذاء اتفاقية مع ReFarm™ لبدء بناء مزرعة ضخمة على مساحة تربو على 900,000 قدم مربع، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). وستكون هذه المزرعة المبتكرة القائمة على مبدأ تحويل النفايات إلى قيمة، قادرة على إعادة تدوير أكثر من 50 ألف طن من نفايات الطعام، وزراعة 2 مليار نبتة كل عام.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات بناء هذه المزرعة في منتصف عام 2024 في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، الذي يعد مشروع تطوير رئيسي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتقوده شركة وصل للعقارات المطور العقاري الرائد في دبي. وقامت ReFarm™ بإشراك البنك الرئيسي الذي تتعامل معه لترتيب دعم هذا المشروع من هيئة تمويل الصادرات التابعة لوزارة الأعمال والتجارة في الحكومة البريطانية

وفي سابقة عالمية، سيتم تجميع ست تقنيات تكميلية في موقع وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي في إطار بناء نظام دائري مغلق لتحويل النفايات إلى قيمة، مما سيقود إلى إنشاء منظومة بيئية قائمة بذاتها مصممة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الموارد، ومنع أي هدر عبر تحويله بعيداً عن مكب النفايات.

وسيدعم الموقع المقرر إنشاؤه، والذي سيكون قادراً على استيعاب زراعة أكثر من 3 ملايين كيلو جرام من المنتجات سنوياً، توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى إزالة الكربون من عملية إنتاج الغذاء، حيث سيحل إنتاج هذا المشروع محل ما يصل إلى 1٪ من واردات المنتجات الطازجة في الدولة. ومن المقرر أن تبدأ عمليات بناء هذه المزرعة في منتصف عام 2024، مع توقعات بوصولها إلى كامل طاقتها التشغيلية بحلول عام 2026.

هذا وسيتم إعادة تدوير مخلفات الطعام في الموقع بواسطة يرقات ذبابة الجندي الأسود، وسيتم استخدام المنتجات الثانوية بما في ذلك السماد العضوي الناتج في الزراعات التقليدية، وكأعلاف حيوانية لتحل محل طعام السمك غير المستدام، وسيتم استخدام نفايات زيت الصويا والمياه في أبراج الزراعة العمودية. وستعمل التقنيات الموجودة في الموقع أيضاً على استعادة ما يصل إلى 90% من كبريتات الأمونيا من مياه الصرف الصحي ليتم استخدامها في الأسمدة النباتية، ولإنتاج بوليمرات عضوية قابلة للتحلل مصممة لإطلاق الماء والمواد المغذية تدريجياً للمحاصيل في المناطق القاحلة.

التنويع والاستدامة

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تركز استراتيجية النمو الاقتصادي في الإمارات بقوة على التنويع والاستدامة، الأمر الذي يقتضي تطوير معارف وقدرات جديدة في الصناعات التي تتمتع بتأثير كبير. وتعد إعادة النظر في أنظمة إنتاج الغذاء أولوية قصوى بالنسبة لنا، ومن هنا فإن قرار ReFarm ببناء منشأة في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع زراعي متقدم تقنياً ومنخفض الكربون. كما أن مهمة ReFarm المتمثلة في جعل الزراعة عملية مستقلة ومكتفية ذاتياً ومستدامة، تتماشى إلى حد كبير مع هدفنا المتمثل في استخدام تقنيات مبتكرة لتلبية احتياجاتنا الغذائية".

الأمن الغذائي

بدوره، قال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: "تمتلك الإمارات الطموح والرؤية لقيادة الحوار بشأن الأمن الغذائي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء مجتمعات مرنة. ويعكس هذا المشروع نهجنا الاستباقي في التعامل مع التحدي الكبير المتمثل في انعدام الأمن الغذائي الذي يواجه العالم، كما أنه يعد واحدًا من العديد من المشاريع التحويلية التي من المقرر أن تكون جزءاً من وادي تكنولوجيا الغذاء، والتي سيكون لها تأثير كبير على الأمن الغذائي في الإمارات، إذ ستساهم بتعزيز استخدام مواردنا الثمينة، وإزالة الكربون من سلسلة الإمداد الغذائي. ونحن نتطلع قدماً إلى العمل مع شركائنا لتحقيق النجاح المنشود."

طموح

هذا وأضاف سعيد المري، رئيس مجلس إدارة إس إس كيه إنتربرايز: "يساهم نهجنا الدائري في تحقيق طموحات أوسع للأمن الغذائي وتجديد المناظر الطبيعية، باستخدام أبراج زراعة عمودية قادرة على زراعة أكثر من 250 نوعاً مختلفاً من النباتات والشتلات والغراس، بدءاً من الورقيات والأعشاب، وصولاً إلى المحاصيل المثمرة وشتلات الأشجار، بما في ذلك الأنواع المحلية مثل الغاف والمورينجا وحتى أشجار المانغروف. وعلاوة على ذلك، لن تكون هناك حاجة إلى توصيل أنابيب ري أو مياه جوفية لزراعة المنتجات الطازجة، حيث سيتم استرداد المياه كمنتج ثانوي من تقنية تحويل النفايات العضوية إلى قيمة واستخدامها في المزرعة العمودية التي تتميز بكفاءة استخدام المياه بنسبة تصل إلى 98٪ مقارنة بالزراعة التقليدية."

الأغذية المستدامة

من جانبه، قال أوليفر كريستوف، الرئيس التنفيذي لشركة كريستوف جلوبال إمباكت: "إن ما تم تحقيقه على مدار الـ 36 شهراً الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعد بمثابة تغيير جذري في صناعة الأغذية المستدامة. ومن أهم عوامل نجاح هذه الجهود هو العقلية المنفتحة والرؤية الحكيمة للقيادة الإماراتية بشأن التقنيات المستقبلية الواعدة، وتركيزها القوي على التدوير، مما سمح لنا بحشد دعم أطراف مختلفة، بما في ذلك أصحاب مصلحة محليين، إلى جانب تقنياتنا الرائدة، لجعل هذا المشروع مشروعاً جذاباً للمستثمرين المحليين والمؤسسيين، فضلاً عن قدرته على توفير كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون."

الزراعة العمودية

بدوره، قال ديفيد فاركوهار، الرئيس التنفيذي لشركة إنتلجنت جروث سوليوشنز: "إن هذا الإعلان اليوم ليس مجرد إعلان آخر بشأن خطط بناء مزرعة عمودية واسعة النطاق، وإن كانت بمساحة متنامية تزيد عن 87 ألف متر مربع، بل أكثر من ذلك بكثير. ويستند هذا الموقع إلى مفهوم الزراعة العمودية باعتباره مجرد لبنة بناء واحدة في نظام يجمع العديد من التقنيات معاً لحل تحديات متعددة في وقت واحد، وكل ذلك في واحدة من أكثر البيئات قسوة على هذا الكوكب. ونحن سعداء جداً باختيارنا من قبل علامة ReFarm™ كشريك تكنولوجيا المزرعة العمودية لهذا المشروع الضخم في إطار جهودها لاستعادة التوازن البيئي، وضمان تبني دولة الإمارات لنهجٍ مبتكر للتصدي لقضية الأمن الغذائي. ويعد هذا المشروع خطوة مهمة للغاية بالنسبة لنا، ونحن واثقون تماماً من أن هذا النموذج المبتكر سيتم استنساخه وتطبيقه في العديد من المناطق حول العالم".

قطاع زراعي مرن

وقال اللورد ريتشارد بينيون، وزير الدولة للمناخ والبيئة والطاقة في المملكة المتحدة: "إن التكنولوجيا الزراعية والابتكار هما المفتاح لبناء قطاع زراعي مرن ومزدهر ومستدام، يوفر الغذاء للجميع في مختلف أنحاء العالم إلى جانب تقليل النفايات. ومن الرائع جدا ًأن نرى شركة بريطانية تنشر تكنولوجيا الزراعة العمودية على هذا النطاق الواسع. وأنا آمل أن تستمر هذه الشراكة بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في بناء طموحاتنا المشتركة للأمن الغذائي العالمي".

وأردف أوليفر كريستيان، المفوض التجاري لجلالة الملك لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان، والقنصل العام البريطاني لدى دبي: "تفتخر حكومة المملكة المتحدة بدعم شركات مثل إنتلجنت جروث سوليوشنز، التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة لتحقيق أمن غذائي خالٍ من الكربون. وستؤدي مساهمة هذه الشركة في مشروع ReFarm™ إلى تسجيل صادرات كبيرة عالية القيمة من المملكة المتحدة، ستقود بدورها إلى تقديم طلب للحصول على دعم مالي من الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات. وتتمثل مهمة هذه الهيئة في تعزيز الرخاء والتقديم من خلال ضمان عدم فشل صادرات المملكة المتحدة بسبب وجود نقص في التمويل أو التأمين، وتحقيق ذلك بشكل مستدام ودون أي تكلفة صافية على دافعي الضرائب".

هذا ويأتي إعلان ReFarm™ وإنتلجنت جروث سوليوشنز عن هذه الشراكة الرائدة من منشأتهما التجريبية في دبي احتفاءً بانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). ويضم الموقع نسخاً صناعية طبق الأصل لخمسة من التقنيات الست التكميلية التي سيتم جمعها معاً في وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي، كما تم تزويد المطبخ السحابي لمطعم كيتوبي بمنتجات طازجة تمت زراعتها في أبراج الزراعة العمودية.

وكان محمد بلوط، الرئيس التنفيذي لشركة كيتوبي، قد سلّط الضوء على أهمية هذه الشراكة المستدامة، قائلاً: "بما أننا أول شركة أغذية تنضم إلى هذه المبادرة الرائدة، تفخر كيتوبي بكونها جزءاً من تعاون قوي يعكس التزامنا الراسخ بالحلول المستدامة الرائدة في مجال صناعة الأغذية. ويمثل مشروع المزرعة الضخمة هذه علامة فارقة في التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي وتعزيز الأثر البيئي".

هذا وتم إنشاء ReFarm™ من قبل شركة إس إس كيه إنتربرايز (SSK Enterprise) ومقرها الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع شركة كريستوف جلوبال إمباكت (Christof Global Impact) كمجموعة شركات تركز على المشاريع ذات التقنيات الدائرية والنظيفة. وتعتمد هذه العلامة التجارية على تكنولوجيا الزراعة العمودية التي تطورها شركة إنتلجنت جروث سوليوشنز (Intelligent Growth Solutions) المورد الرائد لتكنولوجيا البنية التحتية.

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